Какие нефтесервисные компании Мангистау вошли в ТОП-30 по итогам 2022 года

Информационно-аналитический канал по вопросам энергетической отрасли Казахстана опубликовал список ТОП-30 нефтесервисных компаний Казахстана по итогам 2022 года.Из 30 компаний:- девять компаний со 100-процентным казахстанским учредительным капиталом;- девять совместных предприятий с казахстанскими участниками;- 12 компаний с иностранным учредительным капиталом.- Указанные топ-30 компаний выполнили нефтяникам работы в 2022 году на два триллиона тенге (без учета НДС),- отмечают аналитики.