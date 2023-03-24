Какие нефтесервисные компании Мангистау вошли в ТОП-30 по итогам 2022 года

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Информационно-аналитический канал по вопросам энергетической отрасли Казахстана опубликовал список ТОП-30 нефтесервисных компаний Казахстана по итогам 2022 года.
Из 30 компаний:
- девять компаний со 100-процентным казахстанским учредительным капиталом;
- девять совместных предприятий с казахстанскими участниками;
- 12 компаний с иностранным учредительным капиталом.
- Указанные топ-30 компаний выполнили нефтяникам работы в 2022 году на два триллиона тенге (без учета НДС),- отмечают аналитики.
Из 30 компаний:
- девять компаний со 100-процентным казахстанским учредительным капиталом;
- девять совместных предприятий с казахстанскими участниками;
- 12 компаний с иностранным учредительным капиталом.
- Указанные топ-30 компаний выполнили нефтяникам работы в 2022 году на два триллиона тенге (без учета НДС),- отмечают аналитики.