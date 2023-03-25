Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 25 Марта
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.29 KZT
  • €1 = 490.35 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 372

Оборот в 52 миллиона долларов: сколько в Мангистау компаний с участием иранского капитала

Глава региона встретился с генеральным консулом Ирана Голамрезы Хашеми в Актау.

Фото предоставили в областном акимате
Как передаёт пресс-служба областного акимата, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних экономических связей и перспективы развития.

Оборот в 52 миллиона долларов: сколько в Мангистау компаний с участием иранского капитала


Стоит отметить, что наш регион имеет тесные отношения с Ираном, в частности, с провинциями Мазандаран и Гулистан.

На сегодняшний день в Мангистау зарегистрировано 30 предприятий с участием Иранского капитала.

Оборот в 52 миллиона долларов: сколько в Мангистау компаний с участием иранского капитала


В конце февраля этого года делегация из Мангистауской области посетила с рабочим визитом город Горган провинции Гулистан и Тегеран, провинция Мазандаран. Цель визита - обсуждение вопросов двустороннего обмена опытом и возможности создания совместных предприятий.

В свою очередь аким области Нурлан Ногаев отметил, что внешнеторговый оборот Мангистау с Ираном за 2022 год составил 52 миллиона долларов.

- Уважаемый господин Голамрезы Хашеми, мы рады приветствовать Вас в Мангистауском крае. Поздравляя вас с назначенной должностью, надеемся, что наша сегодняшняя встреча станет началом совместных решений для успешной реализации экономически важных проектов. Мангистау является одним из ведущих и важных регионов Казахстана, вносящих значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, - сказал Нурлан Ногаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика