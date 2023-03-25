Оборот в 52 миллиона долларов: сколько в Мангистау компаний с участием иранского капитала

- Уважаемый господин Голамрезы Хашеми, мы рады приветствовать Вас в Мангистауском крае. Поздравляя вас с назначенной должностью, надеемся, что наша сегодняшняя встреча станет началом совместных решений для успешной реализации экономически важных проектов. Мангистау является одним из ведущих и важных регионов Казахстана, вносящих значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, - сказал Нурлан Ногаев.

Как передаёт пресс-служба областного акимата, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних экономических связей и перспективы развития.Стоит отметить, что наш регион имеет тесные отношения с Ираном, в частности, с провинциями Мазандаран и Гулистан.На сегодняшний день в Мангистау зарегистрировано 30 предприятий с участием Иранского капитала.В конце февраля этого года делегация из Мангистауской области посетила с рабочим визитом город Горган провинции Гулистан и Тегеран, провинция Мазандаран. Цель визита - обсуждение вопросов двустороннего обмена опытом и возможности создания совместных предприятий.В свою очередь аким области Нурлан Ногаев отметил, что внешнеторговый оборот Мангистау с Ираном за 2022 год составил 52 миллиона долларов.