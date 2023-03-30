Техника безопасности нулевая: чиновники встретились с застройщиком в Актау

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Застройщик, как заверили чиновники, установил по периметру строящегося объекта забор.
Строительство жилого дома проводится на законных основаниях.
Напомним, неогороженный участок у возводящейся новостройки вызвал опасение жителей 6 микрорайона.
- Ранее было ограждение, однако из-за монтажа строительных лесов пришлось демонтировать ограждение, - объяснили в акимате.
Строительство жилого дома проводится на законных основаниях.
Напомним, неогороженный участок у возводящейся новостройки вызвал опасение жителей 6 микрорайона.
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