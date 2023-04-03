«В Актау единицы бердвотчеров»: Василий Бастаев рассказал о редкой профессии и птицах региона

Международный день птиц отметили 1 апреля. Пернатые играют важную роль в экосистемах и жизни человека. Василий Бастаев рассказал о том, каких птиц ему удалось встретить в нашем крае, что для них представляет угрозу и многом другом.За несколько месяцев я увидел здесь около 70 видов птиц, некоторых уже видел до этого, некоторые были для меня лайферами (птица, увиденная впервые в живой природе). Обыкновенный фламинго, лебеди-кликуны, орлан-белохвост, чернобрюхий рябок – за всеми было интересно наблюдать. Среди увиденных дневных хищных птиц больше всего меня впечатлил беркут – очень красивая и редкая птица.У Актау очень выгодное положение – в степях и опустыненных ландшафтах, на побережье и на самом Каспийском море встречаются интересные виды. Кроме того, в окрестностях расположено озеро Караколь, куда прилетают птицы во время сезонной миграции.В первую очередь, одним из таких факторов является охота в местах, где подобные действия запрещены. Буквально недавно я был на берегу озера Караколь и видел там оружейные гильзы, хотя территория является особо охраняемой, и охота там строго запрещена.Кроме того, довольно распространенная проблема - гибель птиц, в особенности хищных, при столкновении с ЛЭП (линии электропередач). Поскольку я участвовал в исследованиях, посвященных данному вопросу, то точно знаю, что существуют птицезащитные устройства, благодаря которым можно значительно снизить и даже исключить возможность гибели птиц. И, конечно же, на жизнь мигрирующих птиц влияет частичное загрязнение водных объектов и степи как рассеянным мусором, так и незаконными свалками.Есть однозначные плюсы и в самом городе - отсутствие высотных зеркальных зданий, не сильно изменяющиеся биотопы, меньшая степень беспокойства со стороны жителей.Местные жители любят кормить лебедей и уток хлебом несмотря на то, что это вредно.Водоплавающих птиц не нужно кормить хлебом. Чем именно вредит хлеб птицам – дискуссионный вопрос. Но однозначно хлеб имеет меньшую энергетическую ценность, является нетипичной пищей. При этом птицы реже ищут другой корм, недополучая необходимые питательные вещества.Я не настолько хорошо знаком с конкретными мерами, которые предпринимаются для сохранения и увеличения популяций сокращающихся и редких видов птиц. Насколько мне известно, в Казахстане существует лишь одна станция кольцевания птиц, что, конечно, не много на такую большую страну. Наверняка есть энтузиасты в заповедниках и национальных парках, но такого рода деятельность сложно вести без команды единомышленников и дополнительных бюджетных средств.Также слышал о центре разведения дроф, где прямо сейчас проводятся полевые исследования. Это очень здорово! А вот просто центров реабилитации диких животных будто бы мало, во всяком случае, когда недавно в Актау нашли сову, вероятно обо что-то ударившуюся, оказалось, что нет специалистов, которые могли бы её осмотреть и в случае необходимости выходить.Возможно, описанные мною моменты носят больше локальный характер, но это в то же время говорит об отсутствии в медийном пространстве информации о том, какие глобальные проекты существуют и реализуются ли они вообще.Оказывается, это хобби - очень популярно в Северной Америке и Европе, а у нас слабое представление о том, что это такое.Как и в любом новом деле, начинать бердвотчить в одиночку может быть непросто, но вполне возможно! Конечно, хорошо иметь специальное оборудование - бинокль или камеру с хорошим увеличением, поскольку без них сложно разглядеть особенности птиц. Сейчас есть сайты, приложения, книги-определители, инстаграм-аккаунты, при помощи которых можно для начала научиться разбираться в распространенных видах (различные голубиные, воробьиные, врановые), а после уже пробовать определять и других птиц. Зачастую на специализированных сайтах (birds.kz, eBird.com, inaturalist.org) люди охотно помогают с определением.Почти вся набережная без конкретных точек (от «Самала» до «Достара»), парк «Акбота», зелёные насаждения в окрестностях аппарата акима и, конечно, озеро Караколь.Хорошее хобби, которое также позволяет развить любознательность к окружающему миру, получить удовольствие от песен птиц (когда это становится не смесью разных звуков, а индивидуальным творчеством тех или иных видов) и их внешней красоты. Еще это отличная мотивация к посещению новых мест и возможность порадоваться впервые встреченному виду, а также хороший повод для новых знакомств с другими бердвотчерами. Правда, в Актау таких людей единицы.