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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:39

Просмотров: 635

«В Актау единицы бердвотчеров»: Василий Бастаев рассказал о редкой профессии и птицах региона

О проблемах перелетных птиц в нашем регионе, о том, зачем наблюдать за ними, и где в Актау лучше всего заниматься бердвотчингом (наблюдением за птицами), рассказал биолог и бердвотчер Василий Бастаев.

Василий Бастаев
Международный день птиц отметили 1 апреля. Пернатые играют важную роль в экосистемах и жизни человека. Василий Бастаев рассказал о том, каких птиц ему удалось встретить в нашем крае, что для них представляет угрозу и многом другом.

«В Актау единицы бердвотчеров»: Василий Бастаев рассказал о редкой профессии и птицах региона


- Вы не так давно в Актау, какие виды птиц успели здесь встретить? Какие встречи были самыми интересными?

Василий Бастаев: За несколько месяцев я увидел здесь около 70 видов птиц, некоторых уже видел до этого, некоторые были для меня лайферами (птица, увиденная впервые в живой природе). Обыкновенный фламинго, лебеди-кликуны, орлан-белохвост, чернобрюхий рябок – за всеми было интересно наблюдать. Среди увиденных дневных хищных птиц больше всего меня впечатлил беркут – очень красивая и редкая птица.

- Как Вы в целом оцениваете наш город, как локацию для бердвотчинга?

Василий Бастаев: У Актау очень выгодное положение – в степях и опустыненных ландшафтах, на побережье и на самом Каспийском море встречаются интересные виды. Кроме того, в окрестностях расположено озеро Караколь, куда прилетают птицы во время сезонной миграции.

- С какими проблемами сталкиваются птицы во время миграции на территории Мангистау?

Василий Бастаев: В первую очередь, одним из таких факторов является охота в местах, где подобные действия запрещены. Буквально недавно я был на берегу озера Караколь и видел там оружейные гильзы, хотя территория является особо охраняемой, и охота там строго запрещена.

Кроме того, довольно распространенная проблема - гибель птиц, в особенности хищных, при столкновении с ЛЭП (линии электропередач). Поскольку я участвовал в исследованиях, посвященных данному вопросу, то точно знаю, что существуют птицезащитные устройства, благодаря которым можно значительно снизить и даже исключить возможность гибели птиц. И, конечно же, на жизнь мигрирующих птиц влияет частичное загрязнение водных объектов и степи как рассеянным мусором, так и незаконными свалками.

Есть однозначные плюсы и в самом городе - отсутствие высотных зеркальных зданий, не сильно изменяющиеся биотопы, меньшая степень беспокойства со стороны жителей.

Местные жители любят кормить лебедей и уток хлебом несмотря на то, что это вредно.

Водоплавающих птиц не нужно кормить хлебом. Чем именно вредит хлеб птицам – дискуссионный вопрос. Но однозначно хлеб имеет меньшую энергетическую ценность, является нетипичной пищей. При этом птицы реже ищут другой корм, недополучая необходимые питательные вещества.

«В Актау единицы бердвотчеров»: Василий Бастаев рассказал о редкой профессии и птицах региона


- В чем, по-Вашему, заключается главная проблема защиты редких видов птиц в Казахстане?

Василий Бастаев: Я не настолько хорошо знаком с конкретными мерами, которые предпринимаются для сохранения и увеличения популяций сокращающихся и редких видов птиц. Насколько мне известно, в Казахстане существует лишь одна станция кольцевания птиц, что, конечно, не много на такую большую страну. Наверняка есть энтузиасты в заповедниках и национальных парках, но такого рода деятельность сложно вести без команды единомышленников и дополнительных бюджетных средств.

Также слышал о центре разведения дроф, где прямо сейчас проводятся полевые исследования. Это очень здорово! А вот просто центров реабилитации диких животных будто бы мало, во всяком случае, когда недавно в Актау нашли сову, вероятно обо что-то ударившуюся, оказалось, что нет специалистов, которые могли бы её осмотреть и в случае необходимости выходить.

Возможно, описанные мною моменты носят больше локальный характер, но это в то же время говорит об отсутствии в медийном пространстве информации о том, какие глобальные проекты существуют и реализуются ли они вообще.

- Как бы Вы мотивировали людей начать заниматься бердвотчингом?

Василий Бастаев: Оказывается, это хобби - очень популярно в Северной Америке и Европе, а у нас слабое представление о том, что это такое.
Как и в любом новом деле, начинать бердвотчить в одиночку может быть непросто, но вполне возможно! Конечно, хорошо иметь специальное оборудование - бинокль или камеру с хорошим увеличением, поскольку без них сложно разглядеть особенности птиц. Сейчас есть сайты, приложения, книги-определители, инстаграм-аккаунты, при помощи которых можно для начала научиться разбираться в распространенных видах (различные голубиные, воробьиные, врановые), а после уже пробовать определять и других птиц. Зачастую на специализированных сайтах (birds.kz, eBird.com, inaturalist.org) люди охотно помогают с определением.

«В Актау единицы бердвотчеров»: Василий Бастаев рассказал о редкой профессии и птицах региона


- Если брать Актау, то какие локации наиболее удобны для наблюдения за птицами?

Василий Бастаев: Почти вся набережная без конкретных точек (от «Самала» до «Достара»), парк «Акбота», зелёные насаждения в окрестностях аппарата акима и, конечно, озеро Караколь.

- Закончите фразу «бердвотчинг для меня – это…»

Василий Бастаев: Хорошее хобби, которое также позволяет развить любознательность к окружающему миру, получить удовольствие от песен птиц (когда это становится не смесью разных звуков, а индивидуальным творчеством тех или иных видов) и их внешней красоты. Еще это отличная мотивация к посещению новых мест и возможность порадоваться впервые встреченному виду, а также хороший повод для новых знакомств с другими бердвотчерами. Правда, в Актау таких людей единицы.



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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 16:53
Цитата: Kain-Livesy
не могли название попроще придумать?

Вобщем ворон считает. crazy

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • jokerok
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:03
первый навык "бердвотчинга" - научиться правильно произносить это слово dance

не могли название попроще придумать?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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