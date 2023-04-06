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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:41

Просмотров: 2368

Тяжело работать в пост: ТОО «Caspiy Operating» изменило график работы из-за оразы

Большинство сотрудников, работающих в компании, отвечающей за сбор мусора в Актау, соблюдают пост в месяц Рамадан. По этой причине руководитель ТОО «Caspiy Operating» решил пойти навстречу коллективу и разрешил сократить график работы. Однако это решение вызвало возмущение у горожан.

Фото Гульбаршын Карабалиной
Жительница Актау Гульбаршын Карабалина опубликовала в Facebook пост, в котором сообщила, что ТОО «Caspiy Operating» изменило график работы в период месяца Рамадан.

- Я пришла в офис ТОО «Caspiy Operating», так как мне нужно было получить разъяснение по выставленной сумме за услуги по вывозу мусора. На двери кабинета висела вывеска, на которой указано, что график работы изменён, и теперь они работают до 13:00. Я крайне возмущена этим, поэтому подняла этот вопрос в социальных сетях. Непонятно, почему акимат, ЦОНы и другие организации, где обслуживают население, из-за месяца Рамадан не меняли свой график, а ТОО «Caspiy Operating» решило установить свои правила, - говорит Гульбаршын Карабалина.

Директор ТОО «Caspiy Operating» Сергей Парфенов разъяснил ситуацию.

- Большинство наших сотрудников соблюдают пост в священный месяц Рамадан. Они попросили сократить график работы, так как им физически тяжело обслуживать население. Я принял решение – пойти навстречу. Однако стоит признать, что эти изменения не должны сказываться на качестве оказываемых услуг. В связи с этим стоит напомнить, что жители города могут получить ответы на свои вопросы онлайн. Для этого необходимо написать на WhatsApp по номеру + 7705 393 45 45, указав характер вопроса, адрес и контактные данные, - сообщил Сергей Парфенов.

В ТОО «Caspiy Operating» отметили, что из-за увеличения тарифа за услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов у населения возникают вопросы.

- Как известно, тариф для населения повысился с 250 до 450 тенге без НДС (504 тенге с НДС) на человека. Данные о том, сколько человек прописаны в квартирах, мы получаем от представителей местного исполнительного органа. Нередко возникают случаи, когда граждане не знают – сколько человек прописаны в их квартире, вследствие – после того, как они получают счета на оплату - у них возникают вопросы, - добавил директор ТОО «Caspiy Operating».

Задолженность населения за услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов (ТБО) по последним данным составляет более 140 миллионов тенге. Офис ТОО «Caspiy Operating» находится в 13 микрорайоне в здание национальной компании «Казмортрансфлот». (Это здание в Актау народ прозвал «утюгом»).



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Комментарии ( 6 )

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motor (Посетители) Сегодня, 15:15
Днем спим, а после обеда ходим не выспавшие. Поздней ночью беш не дает уснуть. Из-за дефицита мелотонина у меня гормоны сбились. Я не выдержал, пусть Аллах простит.
 
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  • ЁмоЁ
  • motor
  • karabalkin
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 14:21
Столкнулся с этими работниками..что хочу сказать, хамское отношение к пришедшим людям, которые хотят выяснить необоснованные счета задолжностей выставленные компанией,год не приносили жировки, а теперь требуют оплаты да ещё и пеню начисляют...откровенно хамят и скандалят!Как это сочетается с религиозными убеждениями не могу понять..
 
-2
  • babe
  • motor
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  • Adai11
  • bekenova
  • русалка
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 14:14
Жуков,
Мое мнение - нормальное и правильное решение, не вижу никаких проблем. У руководства значит есть понимание ситуации, и это хорошо наоборот
Ну придите в другой раз до обеда, что-то сильно изменится от этого?
Я сам не мусульманин, но поддерживаю такое решение
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 13:35
Жуков,
а при чем тут кочевники?
 
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 Жуков (Посетители) Сегодня, 12:47
АХаха,кочевники,что тут скажешь)) Им тяжело видите ли.. Работал на одном предприятии как то давно,так вот у директора была фишка: спать в кабинете после сытного "бешбармака" И часто даже после 14ч. окончание обеденного перерыва к нему было не достучаться.Даже беременным женщинам не сокращают раб.день,а тут устали они,бедные.Трудовое законодательство до лампочки,у них там "СВОЯ АТМОСФЕРА".
 
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 karabalkin (Посетители) Сегодня, 12:34
"Нередко возникают случаи, когда граждане не знают – сколько человек прописаны в их квартире, вследствие – после того, как они получают счета на оплату - у них возникают вопросы" - так хоть раз жировку бы принесли хоть какую то, за полтора года ни разу не видел. Трубку никогда не берут к тому же.
 
 

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