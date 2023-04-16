«Смарт-скамейку» демонтируют в Актау

По словам горожан, «смарт-скамейка» давно не работает.Наружные элементы вырвали с «корнями». Остался лишь торчащий оголенный провод.В отделе цифровизации и информационных технологий сообщили, что «смарт-скамейки» по городу в количестве 100 штук планировал установить некий предприниматель. Для начала в качестве примера он установил «умную скамью» на набережной 14 микрорайона, но она оказалась неэффективна и нецелесообразна.Данную «смарт-скамейку», как заверили чиновники, демонтируют.