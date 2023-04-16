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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 779

«Смарт-скамейку» демонтируют в Актау

Чиновники считают, что «умная скамья» оказалась неэффективна и нецелесообразна.

Фото автора
По словам горожан, «смарт-скамейка» давно не работает.

«Смарт-скамейку» демонтируют в Актау


Наружные элементы вырвали с «корнями». Остался лишь торчащий оголенный провод.

«Смарт-скамейку» демонтируют в Актау


В отделе цифровизации и информационных технологий сообщили, что «смарт-скамейки» по городу в количестве 100 штук планировал установить некий предприниматель. Для начала в качестве примера он установил «умную скамью» на набережной 14 микрорайона, но она оказалась неэффективна и нецелесообразна.

Данную «смарт-скамейку», как заверили чиновники, демонтируют.




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Комментарии ( 2 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:19
Мозги пусть чиновники себе демонтируют для начала.Чет в других городах- все смарт-скамейки целые и функционируют.Только видимо у нас отмазка одна-похлеще другой!!!!Стыд и позор Вам!!!
 
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minus (Посетители) Сегодня, 15:49
Нашему городу ничего делать не нужно. В городе много дикарей
 
 

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