Аварийное отключение электроэнергии произошло в нескольких микрорайонах Актау

О сбое в подаче электричества сообщили жители 7, 8, 9, 14 микрорайонов Актау.



Работы по устранению аварии проводят специалисты ГКП «АУЭС».



Как сообщают горожане, на перекрестке между 7, 8, 9 и 10 микрорайонами не работают светофоры - автомобильное движение регулирует полицейский.