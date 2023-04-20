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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 19:23

Просмотров: 475

В Жанаозене проверят условия труда на предприятиях нефтеотрасли - КМГ

В городе приступила к работе специальная рабочая группа из сотрудников АО НК «КазМунайГаз» для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города. Об этом сообщили в пресс-службе КМГ.

Фото предоставлено пресс-службой КМГ
В Жанаозене сегодня, 20 апреля, приступила к работе специальная рабочая группа в количестве 33 различных специалистов во главе с Даулетжаном Хасановым, заместителем председателя правления национальной компании АО НК «КазМунайГаз».

- Установочное совещание с участниками группы вчера в Астане провел председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев. Перед ними поставлены задачи провести встречи с трудовыми коллективами города, ознакомиться с условиями труда работников, закупочной деятельностью и другими аспектами работы предприятий. Отдельно будут рассмотрены жалобы сотрудников местных компаний по предполагаемым фактам нарушения условий договоров, в том числе озвученные бывшими работниками «БерАли Мангистау Company» в ходе заседаний специальной комиссии в Астане, - пояснили в пресс-службе КМГ.

Помимо этого, особое внимание группа будет уделять выявлению и пресечению коррупционных рисков при проведении закупочных процедур предприятиями Жанаозена по различным видам услуг.

По итогам анализа комиссией будет сформирован план действий для устранения проблем экономического и социального характера.



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