Следствие: Руководитель «БерАли Мангистау Company» присвоил почти 250 миллионов тенге в Мангистау

- Обналиченные денежные средства могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе повышение заработной платы. В совокупности данные обстоятельства вызвали недовольство среди простых сотрудников компании, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время ведется следствие в отношении должностных лиц АО «Озенмунайгаз» и руководства ТОО «БерАли Мангистау Company» по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.Установлено, что руководитель «БерАли Мангистау Company» заключил договора со своими родственниками - якобы на аренду спецтехники. На самом же деле полученные средства, а это около 248 миллионов тенге, были обналичены и присвоены.Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.