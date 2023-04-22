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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:17

Просмотров: 2327

Следствие: Руководитель «БерАли Мангистау Company» присвоил почти 250 миллионов тенге в Мангистау

Детали расследования сообщает департамент экономических расследований по Мангистауской области Агентства по финансовому мониторингу РК.

Фото из доступных источников
В настоящее время ведется следствие в отношении должностных лиц АО «Озенмунайгаз» и руководства ТОО «БерАли Мангистау Company» по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.

Установлено, что руководитель «БерАли Мангистау Company» заключил договора со своими родственниками - якобы на аренду спецтехники. На самом же деле полученные средства, а это около 248 миллионов тенге, были обналичены и присвоены.

- Обналиченные денежные средства могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе повышение заработной платы. В совокупности данные обстоятельства вызвали недовольство среди простых сотрудников компании, - сообщили в ведомстве.


Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.



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Комментарии ( 3 )

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from Aktau (Посетители) Сегодня, 12:46
Я надеюсь, что уполномоченные органы достоверно установят куда были "потрачены" обналиченные и присвоенные денежные средства
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 11:24
Как неожиданно прям...
 
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  • rastolkuy
  • ЛШП
  • Empro
 Dondon (Посетители) Сегодня, 10:08
Главное в любом расследовании, не выйти на себя, и отвести отсебя...
 
 

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