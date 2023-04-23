Громкоговорители проверят в Актау

По информации городского акимата, при проверке через электросирену будет подаваться звуковой сигнал «Внимание всем».



Звуковой сигнал «Внимание всем» - предупредительный сигнал, подаваемый для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения ЧС.



Проверка системы оповещения будет проведена в предстоящий вторник 25 апреля в 10:00.



Горожан просят соблюдать спокойствие.