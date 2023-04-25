Жители Актау почувствовали землетрясение

Google maps. Эпицентр
Горожане сообщают, что сегодня, 25 апреля, примерно в 12:30 почувствовали землетрясение.
- Я живу на четвертом этаже, я отчётливо почувствовала толчки, взглянув на люстру, поняла, что произошло землетрясение, - сообщила жительница 26 микрорайона.
Сообщение о толчках в редакцию поступают из 26, 27 и 29 микрорайонов.
Согласно данным сайта Volcano Discovery, умеренное землетрясение магнитудой 4.5 произошло в Мангистауской области 40 минут назад на глубине 10 км.
- Я живу на четвертом этаже, я отчётливо почувствовала толчки, взглянув на люстру, поняла, что произошло землетрясение, - сообщила жительница 26 микрорайона.
Сообщение о толчках в редакцию поступают из 26, 27 и 29 микрорайонов.
Согласно данным сайта Volcano Discovery, умеренное землетрясение магнитудой 4.5 произошло в Мангистауской области 40 минут назад на глубине 10 км.
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