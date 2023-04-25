На набережной в 4А микрорайоне Актау демонтируют пирс

По данным ведомства, на набережной в 4А микрорайоне возле спортивной школы по парусному спорту незаконно проведено строительство пирса и нарушены требования архитектурно-градостроительного законодательства.Данный пирс построен без строительно-разрешительных документов.- В результате совместной работы органов прокуратуры с уполномоченными органами виновное лицо привлечено к административной ответственности с наложением административного штрафа по статье 319 КоАП РК (Незаконное строительство). На сегодня судебный акт о сносе незаконной постройки вступил в законную силу, местным исполнительным органом ведётся работа по демонтированию пирса, - заявили в прокуратуре области.Ранее Азамат Сарсенбаев, представитель общественности и блогер из Актау, заснял последствия строительства пирса.- Одним из самых говёных мест в городе Актау, не без преувеличения, можно назвать участок береговой линии школы парусного спорта. Как я и предполагал, это место с помощью инвестиции в 50 миллионов тенге в виде уродской насыпи превратилось в зловонное болото. Примечательно то, что ежедневно свидетелями видов и ароматом этого места становятся тысячи жителей и гостей города Актау, так как в этом месте начинается или заканчивается граница, одной из самых популярных достопримечательностей нашего города - Скальная тропа, - заявил Азамат Сарсенбаев.