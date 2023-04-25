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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:57

Просмотров: 2709

На набережной в 4А микрорайоне Актау демонтируют пирс

Пирс на набережной в 4А микрорайоне построен без разрешительных документов. Виновное лицо привлечено к административной ответственности с наложением административного штрафа, сообщает прокуратура Мангистауской области.

Кадр видео
По данным ведомства, на набережной в 4А микрорайоне возле спортивной школы по парусному спорту незаконно проведено строительство пирса и нарушены требования архитектурно-градостроительного законодательства.

Данный пирс построен без строительно-разрешительных документов.



- В результате совместной работы органов прокуратуры с уполномоченными органами виновное лицо привлечено к административной ответственности с наложением административного штрафа по статье 319 КоАП РК (Незаконное строительство). На сегодня судебный акт о сносе незаконной постройки вступил в законную силу, местным исполнительным органом ведётся работа по демонтированию пирса, - заявили в прокуратуре области.

Ранее Азамат Сарсенбаев, представитель общественности и блогер из Актау, заснял последствия строительства пирса.



- Одним из самых говёных мест в городе Актау, не без преувеличения, можно назвать участок береговой линии школы парусного спорта. Как я и предполагал, это место с помощью инвестиции в 50 миллионов тенге в виде уродской насыпи превратилось в зловонное болото. Примечательно то, что ежедневно свидетелями видов и ароматом этого места становятся тысячи жителей и гостей города Актау, так как в этом месте начинается или заканчивается граница, одной из самых популярных достопримечательностей нашего города - Скальная тропа, - заявил Азамат Сарсенбаев.



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Комментарии ( 2 )

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  • babe
 Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 17:05
Sportikus,

Если назвать имя героя то придется по "закону" уволить и его начальника так что не надейтесь все будет шито крыто через междусобойчик.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ЛШП
  • Adai11
  • Космос
  • рыбка
  • babe
 Sportikus (Посетители) Сегодня, 15:27
А кто этот самый виновный? Можете озвучить его Ф.И.О., место работы и должность? Такое разрешение может предоставить только лицо с Акимата, а там люди публичные сидят, на народ как бы работают. Мы должны же знать героя нашего города, а то вдруг он завтра и акимом станет, а за ним такое прошлое. С какого права он даль добро на строительство? Наверняка же не он один замешан в этом! Куда ушли деньги?
 
 

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