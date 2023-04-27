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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 216

Депутат Сергей Пономарёв потребовал раскрыть доходы владельцев нефтяных месторождений в Казахстане

Депутат Мажилиса, член фракции «AMANAT» Сергей Пономарёв направил запрос Первому заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру о справедливом распределении национального дохода от нефтегазового сектора.

Депутат Сергей Пономарёв
В своём запросе депутат потребовал открыть всеобщий доступ к сведениям по доходам от нефте-, газо- и горнодобывающей отраслей промышленности.

- Я журналист, привык начинать с главного. Мы хотим знать, какие богатства и в каком объеме добываются из недр Казахстана. Мы хотим знать, кто владелец - бенефициар месторождений и этого бизнеса в нашей стране. Политическая платформа партии AMANAT ориентирована на справедливое распределение национального дохода - каждая капля нефти, каждый грамм руды, каждый сантиметр земли должны работать на благо наших граждан. Значимая роль добывающей отрасли в экономике требует соответствующего надзора и прозрачности, - сказал Сергей Пономарёв.

Депутат напомнил, что с 2005 года в стране начата реализация ИПДО –Инициативы прозрачности добывающих отраслей - мирового стандарта по обеспечению прозрачности доходов от нефте-, газо- и горнодобывающей промышленности. Она работает в десятках цивилизованных стран мира. Для координации ИПДО действует Национальный совет заинтересованных сторон, в который входят центральные госорганы, депутаты Мажилиса, НПО, Каzenergy и Ассоциация горно-металлургических предприятий.

На основании этого аудита отчетов правительство обязано перераспределять доходы, в том числе для социальной сферы. Это особенно актуально в свете последних событий в Жанаозене, когда люди выходили с требованиями справедливого распределения доходов от нефтегазового сектора. Однако работа Национального совета не ведется с 2018. Какой-либо информации от курирующих госорганов по данному вопросу нет, лишь неправительственные организации бьют тревогу с прошлого года.

- Приведу пример: по информации общественников Актюбинской области в 2018 году, на основании меморандума о социальной ответственности между акиматом области и ERG, якобы получено 53 млн 800 тысяч тенге от «Казхрома» на «благоустройство дворовой территории и строительство коммуникаций 90-квартирного жилого дома в микрорайоне Батыс-2 в Актобе». Однако на деле никаких работ в этом районе не было. А сколько таких фактов мы можем узнать из ИПДО,- заявил Сергей Пономарев.

На основании вышеизложенного депутат предложил возобновить четырехстороннюю работу в Правительстве, НПО, Мажилиса и недропользователей. Усилить контроль за предоставлением недропользователями корректных отчетов по разведке, добыче в недрах Казахстана.

- Также необходимо увеличить достойное финансирование данного проекта для проведения исследований на высоком профессиональном уровне. И, конечно, предать максимальной огласке предоставленную информацию, открыв всеобщий доступ к сведениям по доходам от нефте-, газо- и горнодобывающей отраслей промышленности, - отметил Сергей Пономарёв.



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Комментарии ( 2 )

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  • Галина63
 Dondon (Посетители) Сегодня, 10:04
Жанар,
Под лежачий камень вода не течёт, с чего то надо начинать...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Dondon
  • K_e_k_s
  • Галина63
 Жанар (Посетители) Сегодня, 10:01
Депутат Сергей Пономарёв потребовал раскрыть доходы владельцев нефтяных месторождений в Казахстане.

Кто же Вам, - это раскроет?!, когда там ВСЁ!, поделёно по процентам,среди аллигархов и других нефте барыг, даже 01 в доли...
Утопический абсурд...

Все мы ходим под богом.
 
 

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