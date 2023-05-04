«Погрязли» в мусоре: в жилом комплексе убрали контейнеры для сбора отходов в Актау

- С утра здесь собираются бродячие собаки. С каждым днём их всё больше. Рядом игровая площадка, где играют наши дети. Боязно за них, - говорит семья из ЖК «7Qazyna».

- Строительная компания «K7 Group» делает то, что хочет в своих интересах, а не в интересах жителей. Мы хотим, чтобы застройщик выполнил все свои обязательства перед нами. В том случае, если они проигнорируют, требуем лишить их лицензии, - обращаются жители.

- Скапливается именно небытовой и строительный мусор, который по договору должна убирать компания после сдачи объекта в первые три месяца. С четвёртого же месяца жители сами отвечают за строительные отходы, а ЖЭК, в свою очередь, отвечает за бытовые. Наша компания сегодня в последний раз убирает мусор, - пояснили в компании.

Люди говорят, что теперь мусор скапливается у контейнерного ограждения, а из-за ветра разлетается по дороге.Застройщик, как говорят заселившиеся в квартиры в марте этого года жители ЖК «7Qazyna», взял с них по 80 000 тенге. За эти средства якобы сам пообещал убирать мусор до тех пор, пока ЖК «7Qazyna» не передаст функции управления обслуживающей компании. Но жильцы говорят, что услуги по вывозу мусора не предоставляются должным образом.Также жителей ЖК волнует вопрос стоимости оформления права собственности на квартиру. Многим жильцам эта процедура обошлась в 66 250 тенге, независимо от квадратуры квартир. После того, как большая часть оформила документы, стоимость услуги снизилась до 7 150 тенге.Люди со своими претензиями обращались в офис компании, где их попросили предоставить ответы на вопросы в письменном виде. Но до сих пор, по словам жильцов, ничего не решилось. С руководством у жителей встретиться не получается. В отделе поддержки клиентов жителям сказали, что жалоба находится на рассмотрении.Lada.kz направила вопросы в строительную компанию «K7 Group», где прокомментировали ситуацию.По поводу резкого сокращения стоимости оформления права собственности на квартиру в компании заявили, что, действительно, у них работал нотариус, и люди оформляли квартиру через нотариуса за 66 250 тенге - это цена за его услуги. А на данный момент оформление происходит через ЦОН, и по этой причине цена снизилась.