Чартерным рейсом в Актау прибыли первые в этом сезоне туристы из России

Отель «Rixos Water World Aktau» в Актау и российский туроператор «Anex tour» сотрудничают уже два года. В рамках соглашения в город сегодня, 1 мая, прибыли более 100 туристов из Екатеринбурга, которым предлагается путешествовать на полуострове по 197 туристическим маршрутам.



- Мы работаем над развитием туризма Казахстана. В ближайшее время такие чартерные рейсы, прибывающие в Актау, будут увеличиваться, - сказал Кан Челик, представитель туроператора.



Своим мнением о прибытии в Актау поделилась путешественница Марина Есенецкая.



- Это мой первый визит в Актау. Прилетели за два часа. Все отлично. Мы запланировали недельный отпуск. В ближайшие дни погода будет теплой. Думаю, я получу невероятные впечатления от наблюдения за местной природой, - говорит гостья.



Отметим, что недавно в регион чартерным рейсом прибыл первый поток туристов из Ирана. Ожидается, что в ближайшее время количество туристов, отправляющихся чартерным рейсом в Актау, увеличится.