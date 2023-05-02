В Мангистауской области модернизируют сухопутные пункты пропуска «Темир-баба» и «Тажен»

По данным ведомства, целью реализации данного проекта является приведение обустройства и оснащенности казахстанских пунктов пропуска в соответствие с самыми современными требованиями, которые позволят решить ряд задач:- увеличить пропускную способность пунктов пропуска, соответственно количества транспортных средств и товарооборот;- внедрить современные технологии контроля, связи, передачи и обмена данных;- оснащение пунктов пропуска новейшим оборудованием для осуществления контроля физических лиц, багажа, товаров и транспортных средств.Планируемые сроки модернизации – 19 месяцев. Строительство в пунктах пропуска начато в марте 2023 года. Завершение проекта планируется в конце 2024 года.- В рамках реализации проекта пункты пропуска будут обустроены с учетом разделения потоков движения транспортных средств в целях исключения их скрещивания. Также будут обустроены складские помещения, автостоянки, карантинные стоянки, отдельные полосы для крупногабаритных/тяжеловесных транспортных средств. Количество полос движения транспортных средств будет увеличено с двух до шести (по 3 в каждую сторону), - рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.Пункты пропуска будут оснащены автоматизированной системой контроля для безостановочного движения автотранспортных средств. Данная система представляет собой коридор технического контроля. При проезде через него в автоматизированном режиме в отношении товаров и транспортных средств проводится контроль с использованием технических средств таможенного контроля (инспекционный досмотровой комплекс, измерительное оборудование).- Таким образом, после модернизации планируется увеличить пропускную способность пунктов пропуска в 8-12 раз и сократить время с одного часа до 25 минут, - отметили в ведомстве.В департаменте государственных доходов региона также заявили, что реализация проекта проводится без закрытия пунктов пропуска, но с ограничением движения автотранспорта и физических лиц.- Пропуск транспортных средств и физических лиц осуществляется на части территории пунктов пропуска, а остальная часть территории, где ведется строительство, ограждена и закрыта для перемещения. В связи с этим просим участников внешнеэкономической деятельности, перевозчиков и других заинтересованных лиц учесть данные ограничения при перевозке товаров и транспортных средств, а также следовании через государственную границу Республики Казахстан, - отметили в ДГД области.