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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Вчера, 17:59

Просмотров: 1101

Специальная рабочая группа КМГ провела встречу c предпринимателями Жанаозена

В Жанаозене представители специальной рабочей группы во главе с заместителем председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Д.Хасановым провели встречу с руководителями порядка 30 предприятий города. Ключевым вопросом обсуждения стала локализация производства ряда товарных позиций и услуг на территории Жанаозена.

Иллюстративное фото
В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Н.Килыбай, директор палаты предпринимателей «Атамекен» Жанаозена А.Шарапатдинов, представители местных исполнительных органов, а также депутаты маслихата.

Как отметил Д.Хасанов, в ходе анализа было выявлено, что в закупочной деятельности компании «Озенмунайгаз» имеются позиции, которые в перспективе могли бы поставляться отечественными производителями.

- Данная мера поспособствует решению проблем трудоустройства в регионе и развитию местного содержания, - подчеркнул руководитель рабочей группы.

Участниками совещания было принято решение создать специальную подгруппу, которая будет выявлять актуальные потребности и рассматривать соответствующие предложения. Стоит отметить, что на сегодня предпринимателями города уже инициируются проекты по локализации таких услуг, как ремонт задвижек, ремонт стеклопластиковых труб, аренда гидравлического ключа и очистка металлолома от радиации.

- Специальная рабочая группа продолжит детальный анализ закупок АО «Озенмунайгаз» для выявления перспективных направлений для локализации. Следующая встреча по данному вопросу запланирована на 10 июня, - сообщили в компании.



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