Специальная рабочая группа КМГ провела встречу c предпринимателями Жанаозена

В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Н.Килыбай, директор палаты предпринимателей «Атамекен» Жанаозена А.Шарапатдинов, представители местных исполнительных органов, а также депутаты маслихата.



Как отметил Д.Хасанов, в ходе анализа было выявлено, что в закупочной деятельности компании «Озенмунайгаз» имеются позиции, которые в перспективе могли бы поставляться отечественными производителями.



- Данная мера поспособствует решению проблем трудоустройства в регионе и развитию местного содержания, - подчеркнул руководитель рабочей группы.



Участниками совещания было принято решение создать специальную подгруппу, которая будет выявлять актуальные потребности и рассматривать соответствующие предложения. Стоит отметить, что на сегодня предпринимателями города уже инициируются проекты по локализации таких услуг, как ремонт задвижек, ремонт стеклопластиковых труб, аренда гидравлического ключа и очистка металлолома от радиации.



- Специальная рабочая группа продолжит детальный анализ закупок АО «Озенмунайгаз» для выявления перспективных направлений для локализации. Следующая встреча по данному вопросу запланирована на 10 июня, - сообщили в компании.