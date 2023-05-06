Плакаты сорвало с высоток в Актау

- Ветер, действительно, беспощаден в наших краях. Так может лучше нарисовать муралы, посвященные писателям, вместо плакатов?, - задались вопросом жители 4 микрорайона.

По словам жителей 4 микрорайона, с дома №37 уже давно слетел плакат. Остались от него лишь ошметки.Сегодня, 6 мая, люди сообщили, что теперь с дома №38 сорвало больше половины плаката с изображением писателя Мухтара Ауэзова.В городском акимате сообщили, что перенаправили жалобу в отдел ЖКХ. Там заявили о проводимом демонтаже плакатов.