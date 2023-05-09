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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 870

Вылетевший из Астаны в Актау самолет совершил вынужденную посадку

Рейс совершил посадку в Атырау в связи с неблагоприятными условиями – из-за сильного тумана в Актау. Об этом сообщила авиакомпания FlyArystan в своем Telegram-канале.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В авиакомпании FlyArystan сообщили, что рейс КС7375 Астана - Актау, вылетевший вчера, 8 мая, в 23:30 совершил вынужденную посадку в Атырау. Причиной стала непогода, а именно сильный туман в Актау.

Вылет из Атырау был запланирован сегодня, 9 мая, в 06:40 местного времени.

- Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании, - пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, FlyArystan предложила следующую поддержку пассажирам данного рейса:

- при задержке более двух часов пассажирам предлагаются прохладительные напитки - напитки были предоставлены;
- при задержке более четырех часов - горячее питание - питание в процессе приготовления;
(По вопросам предоставления напитков и питания авиакомпания просит пассажиров обращаться к представителям FlyArystan в аэропорту).
- при задержке вылета более чем на пять часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест.

- Если билеты были куплены на официальных каналах продаж - мобильное приложение FlyArystan или сайт FlyArystan.com, перебронирование можно сделать самостоятельно через «Управление бронированием». Если авиабилет был приобретен на сторонних ресурсах (Aviata, Kaspi Travel, Halyk Travel кассах туроператоров и т.д.), просим обращаться по месту приобретения авиабилета, - отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

В авиакомпании попросили пассажиров следить за уведомлениями, которые отправляются на указанные при бронировании номера, а также самостоятельно отслеживать статус рейса в мобильном приложении FlyArystan и на сайте flyarystan.com.

Пассажирам также доступна круглосуточная поддержка в WhatsApp по номеру: +7 (702) 702 02 27 (звонки НЕ принимаются) и в Live-chat в мобильном приложении и на сайте.



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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 12:14
Интересно если купили через Каспи тревел, обращаться по месту приобретения. Приобретение было то в приложении каспи. Это как?
 
 

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