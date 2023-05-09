Вылетевший из Астаны в Актау самолет совершил вынужденную посадку

В авиакомпании FlyArystan сообщили, что рейс КС7375 Астана - Актау, вылетевший вчера, 8 мая, в 23:30 совершил вынужденную посадку в Атырау. Причиной стала непогода, а именно сильный туман в Актау.



Вылет из Атырау был запланирован сегодня, 9 мая, в 06:40 местного времени.



- Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании, - пояснили в пресс-службе авиакомпании.



Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, FlyArystan предложила следующую поддержку пассажирам данного рейса:



- при задержке более двух часов пассажирам предлагаются прохладительные напитки - напитки были предоставлены;

- при задержке более четырех часов - горячее питание - питание в процессе приготовления;

(По вопросам предоставления напитков и питания авиакомпания просит пассажиров обращаться к представителям FlyArystan в аэропорту).

- при задержке вылета более чем на пять часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест.



- Если билеты были куплены на официальных каналах продаж - мобильное приложение FlyArystan или сайт FlyArystan.com, перебронирование можно сделать самостоятельно через «Управление бронированием». Если авиабилет был приобретен на сторонних ресурсах (Aviata, Kaspi Travel, Halyk Travel кассах туроператоров и т.д.), просим обращаться по месту приобретения авиабилета, - отметили в пресс-службе авиаперевозчика.



В авиакомпании попросили пассажиров следить за уведомлениями, которые отправляются на указанные при бронировании номера, а также самостоятельно отслеживать статус рейса в мобильном приложении FlyArystan и на сайте flyarystan.com.



Пассажирам также доступна круглосуточная поддержка в WhatsApp по номеру: +7 (702) 702 02 27 (звонки НЕ принимаются) и в Live-chat в мобильном приложении и на сайте.