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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:50

Просмотров: 38

День Победы в Актау: горожане возложили цветы к Вечному огню

Несмотря на отсутствие парада и традиционного шествия «Бессмертного полк», жители Актау почтили память героев, погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к памятнику Вечного огня.

Фото Алины Ивановой
В День Победы жители Актау пришли к Вечному огню возложить цветы к монументу, чтобы почтить память о подвигах и славе своих дедов и прадедов. Прошло уже 78 лет, но каждый несет в сердце благодарность героям, которым эта великая Победа досталась огромной ценой.

В церемонии возложения цветов также приняли участие аким области, военнослужащие и многие другие. Люди приходили с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

День Победы в Актау: горожане возложили цветы к Вечному огню


Во время войны в Мангистау проживало почти 47 тысяч человек. Больше шести тысяч из них ушли на фронт. Не вернулось больше четырех тысяч - они считаются погибшими или пропавшими без вести.

День Победы в Актау: горожане возложили цветы к Вечному огню

День Победы в Актау: горожане возложили цветы к Вечному огню


С каждым годом ветеранов той ужасной войны в мире все меньше: так, в Мангистау их и вовсе осталось трое – Салазкин Василий Иванович (1927 года рождения), Заривняк Ольга Платоновна (1927 г.р.) и Аймагамбетов Асан (1925 г.р.).

День Победы в Актау: горожане возложили цветы к Вечному огню


Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их благополучие! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память...




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9 мая в Актау: Горожане возложили цветы на Вечном огне


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