День Победы в Актау: горожане возложили цветы к Вечному огню

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В День Победы жители Актау пришли к Вечному огню возложить цветы к монументу, чтобы почтить память о подвигах и славе своих дедов и прадедов. Прошло уже 78 лет, но каждый несет в сердце благодарность героям, которым эта великая Победа досталась огромной ценой.В церемонии возложения цветов также приняли участие аким области, военнослужащие и многие другие. Люди приходили с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.Во время войны в Мангистау проживало почти 47 тысяч человек. Больше шести тысяч из них ушли на фронт. Не вернулось больше четырех тысяч - они считаются погибшими или пропавшими без вести.С каждым годом ветеранов той ужасной войны в мире все меньше: так, в Мангистау их и вовсе осталось трое – Салазкин Василий Иванович (1927 года рождения), Заривняк Ольга Платоновна (1927 г.р.) и Аймагамбетов Асан (1925 г.р.).Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их благополучие! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память...