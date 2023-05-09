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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 1548

Никакого стыда: предприниматели Актау устроили базар у Вечного огня

Жительница Актау запечатлела на фото бизнесменов, развернувших торговые лавочки у монумента Вечного огня. По ее словам, даже такой праздник, как День Победы, не смутил их.

Фото пользователя Сети
Жителей Актау возмутили мелкие предприниматели, реализующие свои товары возле памятника павшим в Великой Отечественной войне воинам.

Никакого стыда: предприниматели Актау устроили базар у Вечного огня


Одна из жительниц Актау рассказала, что наличие предпринимателей стало последней каплей ее терпения и она решила обратиться в редакцию Lada.kz для освещения столь кощунственного поведения местных бизнесменов.

Никакого стыда: предприниматели Актау устроили базар у Вечного огня


- Сначала мы увидели, как цветы, возложенные в честь памяти героям войны, стали брать и фотографироваться с ними, пытались забрать корзины с цветами. Когда мы выходили от самого Вечного огня, на подступах к монументу увидели женщин, продающих детские игрушки. В таком месте и в такой день… Слов нет. Никакого стыда, кощунство. Мы не смогли отыскать и дозвониться ни к участковому, ни к дежурному акимата области, - посетовала жительница города.

Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от уполномоченных органов области.



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Комментарии ( 5 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:19
Спонсор подобных базаров
Ёкимат

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 19:11
Нечего удивительного каждый год так.это норма для людей.и те кто кидает мелочь в день победы не лучше откупиться или заплатить хотят тем кто пал в сражениях хотят .люди давно совесть га деньги променяли .на любом празднике такие торчали и прокачки есть и всем это норма
 
-1
  • Daulet201999
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Papirosso (Посетители) Сегодня, 18:46
В этот день нужо судить по законам военного времени , расстрел на месте ! И желательно ещё тех кто уничтожил зелень и маэк...

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 18:09
У людей нет ни капли уважения к предкам. Нет, ну если приспичило поторговать ну встаньте где то рядом, но не на самом же монументе базар устраивать.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 17:47
Из года в год одно и то же! Ничего не меняется.
 
 

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