Никакого стыда: предприниматели Актау устроили базар у Вечного огня

Жителей Актау возмутили мелкие предприниматели, реализующие свои товары возле памятника павшим в Великой Отечественной войне воинам.Одна из жительниц Актау рассказала, что наличие предпринимателей стало последней каплей ее терпения и она решила обратиться в редакцию Lada.kz для освещения столь кощунственного поведения местных бизнесменов.- Сначала мы увидели, как цветы, возложенные в честь памяти героям войны, стали брать и фотографироваться с ними, пытались забрать корзины с цветами. Когда мы выходили от самого Вечного огня, на подступах к монументу увидели женщин, продающих детские игрушки. В таком месте и в такой день… Слов нет. Никакого стыда, кощунство. Мы не смогли отыскать и дозвониться ни к участковому, ни к дежурному акимата области, - посетовала жительница города.Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от уполномоченных органов области.