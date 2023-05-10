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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 653

Жителя Актау возмутило строительство общественного туалета вблизи моря

В редакцию Lada.kz обратился житель Актау. Его возмутило строительство общественного туалета в 20 метрах от моря на набережной в 7 микрорайоне. Он опасается, что канализационные воды будут стекать в море. В городском акимате сообщили, что модульный туалет будет возведен в рамках благоустройства набережной и по многочисленным просьбам горожан без капитального строительства.

Фото жителя Актау
По словам жителя Актау, на набережной в 7 микрорайоне ведется строительство общественного туалета в 20 метрах от моря и парковки. Мужчина опасается, что канализационные стоки будут попадать в море.

Жителя Актау возмутило строительство общественного туалета вблизи моря


Жителя Актау возмутило строительство общественного туалета вблизи моря


Жителя Актау возмутило строительство общественного туалета вблизи моря


- Хотелось бы, чтобы прокуратура проверила данное строительство на законность в природоохранной зоне. Ни для кого не секрет, что жители Актау пьют опреснённою воду из Каспия, рядом с которым строят туалет. Я не хочу сказать, что 100 процентов сток канализации будет идти в море, но вероятность его попадания туда есть. Хотелось бы знать, насколько соблюдаются нормы строительства. Не спорю, общественный туалет необходим, но мне кажется, его можно было бы построить дальше от моря, - говорит житель Актау.

В городской администрации сообщили, что решение о строительстве общественного туалета принято в рамках благоустройства набережной и по многочисленным просьбам горожан.

- Также в целях создания благоприятной среды для развития туризма акиматом Актау решено построить на данной территории общественный модульный туалет без капитального строительства. Помимо этого, по городу установят еще четыре новых модульных туалета. Здесь же рядом появится парковка и зона отдыха, которая строится на безвозмездной основе индивидуальным предпринимателем, - заявили в акимате.



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Комментарии ( 1 )

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  • Кинст
  • ЁмоЁ
  • Шевченко 81
  • watlow
 БО (Посетители) Сегодня, 10:10
Ой да не переживайте, туалет все равно работать не будет dada

Это примета нашего города неработающие три общественных туалета. Теперь будет четыре.
 
 

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