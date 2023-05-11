Житель Астаны спас упавшего с пирса в море ребёнка в Актау

Виктор Балбачан, рассказал, что инцидент произошел 21 апреля 2023 года. Он с семьёй прилетел из Астаны отдохнуть в Актау после перенесенной третьей операции на сердце.В тот день, еще не заселившись в гостиничный номер, он с супругой пошёл прогуляться на набережную, на которой был расположен пирс.- На пирсе стояла большая группа людей, вероятнее всего, из одной семьи. Они фотографировались. Внезапно женщины стали кричать, и я увидел, что в воде барахтался маленький ребёнок. Он упал с пирса. Супруга в этот момент стала меня отговаривать, чтобы я не прыгал с пирса, так как только недавно перенес третью операцию на сердце. Но я увидел, как ребёнок уже пошёл на дно, поэтому, не раздумывая, прыгнул за ним прямо в одежде, - рассказал Виктор Балбачан.По словам мужчины, он не думал о последствиях, и прыгнул в холодную воду, несмотря на то, что нагрузка ему была противопоказана после операции.- Вода в море была холодной, ребёнка я сразу передал мужчинам, прибежавшим на помощь. Желаю мальчику здоровья и благополучной жизни. Я верю в бумеранг доброты, однажды я получил его от врачей, которые спасли мне жизнь. Поэтому, не раздумывая, я спас ребёнка. Я не искал какой-то славы, видео само по себе разлетелось по социальным сетям. Люди из разных городов, друзья и знакомые скидывают мне слова благодарности. Хочу сказать, что надо делать добрые дела, они возвращаются, не нужно на себе замыкать их, нужно продолжать делать добрые дела дальше. Мальчику я желаю, чтобы однажды в жизни он продлил этот бумеранг доброты, - отметил Виктор Балбачан.Виктору Балбачану 39 лет, он женат и воспитывает двоих детей, является предпринимателем.