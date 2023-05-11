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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 1460

Житель Астаны спас упавшего с пирса в море ребёнка в Актау

Ребёнок упал в море с пирса на территории гостиничного комплекса в Актау. Из холодной воды его вытащил житель столицы Виктор Балбачан, оказавшийся поблизости. Момент после спасения попал на видео, которое распространилось в социальных сетях.

Виктор Балбачан
Виктор Балбачан, рассказал, что инцидент произошел 21 апреля 2023 года. Он с семьёй прилетел из Астаны отдохнуть в Актау после перенесенной третьей операции на сердце.

Житель Астаны спас упавшего с пирса в море ребёнка в Актау


В тот день, еще не заселившись в гостиничный номер, он с супругой пошёл прогуляться на набережную, на которой был расположен пирс.

Житель Астаны спас упавшего с пирса в море ребёнка в Актау


- На пирсе стояла большая группа людей, вероятнее всего, из одной семьи. Они фотографировались. Внезапно женщины стали кричать, и я увидел, что в воде барахтался маленький ребёнок. Он упал с пирса. Супруга в этот момент стала меня отговаривать, чтобы я не прыгал с пирса, так как только недавно перенес третью операцию на сердце. Но я увидел, как ребёнок уже пошёл на дно, поэтому, не раздумывая, прыгнул за ним прямо в одежде, - рассказал Виктор Балбачан.



По словам мужчины, он не думал о последствиях, и прыгнул в холодную воду, несмотря на то, что нагрузка ему была противопоказана после операции.

- Вода в море была холодной, ребёнка я сразу передал мужчинам, прибежавшим на помощь. Желаю мальчику здоровья и благополучной жизни. Я верю в бумеранг доброты, однажды я получил его от врачей, которые спасли мне жизнь. Поэтому, не раздумывая, я спас ребёнка. Я не искал какой-то славы, видео само по себе разлетелось по социальным сетям. Люди из разных городов, друзья и знакомые скидывают мне слова благодарности. Хочу сказать, что надо делать добрые дела, они возвращаются, не нужно на себе замыкать их, нужно продолжать делать добрые дела дальше. Мальчику я желаю, чтобы однажды в жизни он продлил этот бумеранг доброты, - отметил Виктор Балбачан.

Виктору Балбачану 39 лет, он женат и воспитывает двоих детей, является предпринимателем.



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Комментарии ( 3 )

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  • elek
 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:49
Как Лада аккуратно пишет про гостиничный комплекс. lol
Антиреклама никому не нужна.

Извиняюсь что не в тему но мне сразу бросилось в глаза.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Кари
  • Ирон
  • elek
 Sportikus (Посетители) Сегодня, 15:26
Красава мужик, правильно поступил, сверху зачтётся однозначно! Крепкого здоровья вашему доброму сердцу и долгих лет жизни вам желаю!
Интересно что не называют название гостиничного комплекса и должен ли быть у них в штате спасатель на страже или ещё сезон спасателей не начался!?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Вован
  • montgomery
  • babe
  • Sportikus
  • elek
 Кари (Посетители) Сегодня, 14:32
Огромное спасибо, рискуя своей жизнью спас ребёнка bravo
 
 

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