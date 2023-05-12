Более пяти миллионов тенге выделили на содержание кладбищ в Мангистау

За содержание трех кладбищ в Мангистау в этом году отвечает ИП "Алтын Нур", выигравший тендер. Предприниматель во время конкурсных процедур предложил наименьшую цену за свои услуги в размере 5,8 миллионов тенге.



- Изначально тендер на содержание трех кладбищ в Мангистау было заложено 10 миллионов тенге. Однако ИП "Алтын Нур" предложил наименьшую сумму. После жалоб горожан на отсутствие воды для полива мы выехали на городское кладбище в 29 А микрорайоне. Вода у входа на территорию кладбища есть, - прокомментировал заведующий сектором отдела ЖКХ Актау Бахтияр Максатов, предоставив редакции видео, снятое сегодня, 12 мая.







Директор ИП "Алтын Нур" Нуржан Байнеков заявил, что до сегодняшнего дня жалоб на проблемы с подачей воды для полива не поступало.



- Результаты тендера были объявлены в феврале 2023 года. Вопрос касательно вывоза мусора решен. Например, недавно мы нанимали несколько машин, чтобы убрать территорию. Решить вопрос с поливом сложнее, но нами ведутся соответствующие работы. Стараемся держать все под контролем. Сейчас я нахожусь на кладбище. Помимо полива и вывоза мусора мы отвечаем за захоронение безродных. Ранее я работал на мусульманском кладбище, в тендере участвую впервые, будем стараться исполнить взятые на себя обязательства, - ответил Нуржан Байнеков.