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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 875

Более пяти миллионов тенге выделили на содержание кладбищ в Мангистау

Тендер на содержание трех кладбищ в Мангистау выиграла компания "Алтын Нур". Её возглавляет Нуржан Байнеков. Он ответил на претензии горожан, которые ранее жаловались на отсутствие воды для полива на городском кладбище. В Актауском городском акимате сообщили, что ИП "Алтын Нур" получило 5,8 миллионов тенге. И это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

Фото из архива Lada.kz
За содержание трех кладбищ в Мангистау в этом году отвечает ИП "Алтын Нур", выигравший тендер. Предприниматель во время конкурсных процедур предложил наименьшую цену за свои услуги в размере 5,8 миллионов тенге.

- Изначально тендер на содержание трех кладбищ в Мангистау было заложено 10 миллионов тенге. Однако ИП "Алтын Нур" предложил наименьшую сумму. После жалоб горожан на отсутствие воды для полива мы выехали на городское кладбище в 29 А микрорайоне. Вода у входа на территорию кладбища есть, - прокомментировал заведующий сектором отдела ЖКХ Актау Бахтияр Максатов, предоставив редакции видео, снятое сегодня, 12 мая.



Директор ИП "Алтын Нур" Нуржан Байнеков заявил, что до сегодняшнего дня жалоб на проблемы с подачей воды для полива не поступало.

- Результаты тендера были объявлены в феврале 2023 года. Вопрос касательно вывоза мусора решен. Например, недавно мы нанимали несколько машин, чтобы убрать территорию. Решить вопрос с поливом сложнее, но нами ведутся соответствующие работы. Стараемся держать все под контролем. Сейчас я нахожусь на кладбище. Помимо полива и вывоза мусора мы отвечаем за захоронение безродных. Ранее я работал на мусульманском кладбище, в тендере участвую впервые, будем стараться исполнить взятые на себя обязательства, - ответил Нуржан Байнеков.



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Комментарии ( 3 )

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  • Ingul
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:15
Уже прям чувствуется-сплошные лепешки пихает и сказки рассказывает...Людям наверное показалось что воды не было...
 
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  • Ingul
 glu-info (Посетители) Сегодня, 19:06
В 2021 году акимат Мангистау также намерен продолжить размещать платные материалы в СМИ на деньги налогоплательщиков. К примеру, по договору акимата с телеканалом Qazaqstan на 115 миллионов тенге необходимо «информационное сопровождение и разъяснение сакральных и туристических мест области» (Каспийское море, Бекет-Ата, Шеркала, Бозжыра).

С первых дней появления проекта отеля на Бозжыре местные власти активно лоббируют строительство гостиницы. Можно полагать, что сюжеты на тему Бозжыры будут рассказывать, как хорошо заживут мангистаусцы, если близ урочища появится отель.

Также в этом году акимат подписал соглашение с ТОО «Мангистау-Медиа» на 227,4 миллиона тенге на пропаганду государственных программ. Бюджетные деньги также направлены на «информационное сопровождение туризма, в том числе объектов всемирного наследия ЮНЕСКО».
А на три кладбища 5 миллионов? Даже не смешно.Этого и на зарплаты не хватит.
 
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  • ЛШП
  • Ingul
 VeraSad (Посетители) Сегодня, 17:58
С какой целью ИП "Алтын Нур" так сильно занизил цену на тендере? C 10 миллионов до 5,8? Цены на товары, услуги, продукты и прочее растут, в том числе и на бензин, а они занизили. На захоронение безродного необходимо около 60 тысяч тенге, а их в Актау ежегодно не менее 10 человек. Это уже 6оо тысяч. Минимум два человека должны следить за кладбищами, выделять места, веревки, лопаты и прочее, и конечно регистрировать. При чем работники должны находиться на кладбище ежедневно, даже в выходные дни. Это зарплата не менее 120 тысяч на руки. То есть за 12 месяцев на двоих 3 млн. 300 тысяч тенге. Хоронят и зимой тоже. Четверо разнорабочих для уборки мусора, рытья могил похорон и прочих услуг, которым нужно заплатить хотя бы по 150 тысяч - это уже около 8 миллионов без вычета налогов. Платить нужно И за свет и за воду, плюс транспортные расходы, ремонт водопровода и прочее. По сути акимат должен выделять на 3 кладбища не 10 миллионов, а минимум 100 миллионов! Вот поэтому и хоронят безродных, как собак - в неглубокие ямки, без гроба, втыкая таблички с номером. Вот поэтому и мусор на кладбище и проблемы с водой. При чем на мусульманском кладбище денег не берут на содержание кладбища, выделяя места, а на христианском берут. Возможно уже нет. По крайней мере так было несколько лет назад на протяжении десятков лет.
 
 

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