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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 22:36

Просмотров: 794

Актаусцы гостеприимные: почему замакима Мангистау отсутствовал на правительственном часе, объяснили в акимате

Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева передала «привет» заместителю акима Мангистауской области, который пропустил правительственный час из-за приехавших в регион гостей. Вместо него попытался выступить другой чиновник. В акимате региона объяснили, почему Улугбек Тналиев опоздал на конференцию.

Кадр из видео. Дания Еспаева
В ходе правительственного часа в Мажилисе, посвященного развитию казахстанской науки, Дания Еспаева сделала замечание заместителю акима Карагандинской области Ерболу Аликулову, который пропустил заседание «из-за другого совещания».

- В следующий раз, пожалуйста, когда приглашаем заместителей акимов областей, они должны быть на совещании, - потребовала заместитель председателя Мажилиса.

Актаусцы гостеприимные: почему замакима Мангистау отсутствовал на правительственном часе, объяснили в акимате


Следом она предоставила слово заместителю акима Мангистауской области Улугбеку Тналиеву, которого также не оказалось на встрече. За него по видеоконференцсвязи ответил вновь назначенный руководитель управления внутренней политики Мангистау Батырхан Куанышбеков.



- К сожалению, сейчас заместителя акима нет на месте. В область приехали гости, он находится вместе с ними, - сказал госслужащий.

На что Еспаева отметила актауское гостеприимство.

- Тогда можете не отвечать, пусть ходит с гостями. Передавайте привет от нас заместителю акима. Актаусцы гостеприимные, мы это знаем. Ответ от вас не нужен. Спасибо, - сказала Еспаева.

В акимате Мангистауской области прокомментировали ситуацию. Там отметили, что 17 мая в Актау проходили масштабные мероприятия в рамках празднования 20-летия драмтеатра имени Нурмухана Жанторина. Ситуацию заместителю председателя Мажилиса пытался прояснить на совещании Батырхан Куанышбеков, но, как говорит сам чиновник, из-за того, что его прервали - получился конфуз с «гостями».

- Правительственный час был запланирован на 15 мая, но потом был перенесен на 17 мая на 14:00 (по времени Актау - 13:00). В это время шло завершение республиканской научно-практической конференции, поэтому заместитель акима Мангистауской области прибыл на правительственный час с опозданием. Для участия в республиканской научно-творческой конференции приехало более 50 именитых гостей, среди которых известные артисты страны, театральный критик Еркин Жуасбек и выдающийся актер театра и кино, режиссер, художественный руководитель Казахского национального академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова Асанали Ашимов, ректор Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Азамат Сатыбалды и директора театров нашей страны, - прокомментировали в акимате Мангистауской области.



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