Интернет по дну Каспия: основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до Сиазаня

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По данным LS, этот совместный с Азербайджаном проект по прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) планируется реализовать до конца 2025 года.
Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.
По ожиданиям министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, строительство ВОЛС по дну Каспийского моря позволит Казахстану иметь альтернативные каналы связи для подключения к глобальной сети Интернет. Это также способствует усилению транзитного потенциала страны за счет увеличения транзитных мощностей и их диверсификации. Помимо этого, будет создан альтернативный маршрут транзита трафика для Казахстана.
Напомним, интернет, получаемый Казахстаном и другими странами Центральной Азии, проходит транзитом по территории России.
Тем временем, по словам министра цифрового развития Багдата Мусина, китайский интернет-трафик пройдет транзитом через Казахстан по дну Каспийского моря.
- Строительство национальной гипермагистрали «Запад - Восток» предусматривает выход китайского трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю в Азербайджан, далее в Европу. В то же время планируется создание центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика, – сообщал ранее Мусин.
Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.
По ожиданиям министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, строительство ВОЛС по дну Каспийского моря позволит Казахстану иметь альтернативные каналы связи для подключения к глобальной сети Интернет. Это также способствует усилению транзитного потенциала страны за счет увеличения транзитных мощностей и их диверсификации. Помимо этого, будет создан альтернативный маршрут транзита трафика для Казахстана.
Напомним, интернет, получаемый Казахстаном и другими странами Центральной Азии, проходит транзитом по территории России.
Тем временем, по словам министра цифрового развития Багдата Мусина, китайский интернет-трафик пройдет транзитом через Казахстан по дну Каспийского моря.
- Строительство национальной гипермагистрали «Запад - Восток» предусматривает выход китайского трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю в Азербайджан, далее в Европу. В то же время планируется создание центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика, – сообщал ранее Мусин.