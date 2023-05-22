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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 561

Интернет по дну Каспия: основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до Сиазаня

Согласно инвестиционным проектам министерства цифрового развития, на данный момент продолжается подготовка документов для прокладки широкополосного интернета по дну Каспия. При этом стоимость проекта оценивается в 22,8 млрд тенге (около $50,8 млн по курсу Нацбанка 448,31 тенге за $1). Ранее в ведомстве сообщали, что предварительная стоимость составляет $40 млн, сообщает издание LS.

Иллюстративное фото
По данным LS, этот совместный с Азербайджаном проект по прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) планируется реализовать до конца 2025 года.

Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.

По ожиданиям министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, строительство ВОЛС по дну Каспийского моря позволит Казахстану иметь альтернативные каналы связи для подключения к глобальной сети Интернет. Это также способствует усилению транзитного потенциала страны за счет увеличения транзитных мощностей и их диверсификации. Помимо этого, будет создан альтернативный маршрут транзита трафика для Казахстана.

Напомним, интернет, получаемый Казахстаном и другими странами Центральной Азии, проходит транзитом по территории России.

Тем временем, по словам министра цифрового развития Багдата Мусина, китайский интернет-трафик пройдет транзитом через Казахстан по дну Каспийского моря.

- Строительство национальной гипермагистрали «Запад - Восток» предусматривает выход китайского трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю в Азербайджан, далее в Европу. В то же время планируется создание центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика, – сообщал ранее Мусин.



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Комментарии ( 1 )

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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 18:39
Верное решение, главное чтобы соседи не взорвали его как свою газовую трубу и не обвинили в этом загнивающий запад и других мифических персонажей.
 
 

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