Программа праздничных мероприятий в День защиты детей в Актау

В городской администрации рассказали, какие мероприятия пройдут в Актау 1 июня.



В 10:00 пройдет конкурс рисунков на асфальте «Волшебный рисунок», приуроченный к Международному дню защиты детей, в рамках 60-летия Актау. Мероприятие пройдет на территории у КДК имени Абая.



В 18:00 жители и гости Актау смогут посетить праздничный концерт «Бақытты балақай - өмір мәні», который пройдёт на набережной 15 микрорайона на сцене амфитеатра.