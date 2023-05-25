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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:22

Просмотров: 504

Программа праздничных мероприятий в День защиты детей в Актау

Программу праздничных мероприятий, подготовленных ко Дню защиты детей, предоставили в акимате Актау.

Фото из архива
В городской администрации рассказали, какие мероприятия пройдут в Актау 1 июня.

В 10:00 пройдет конкурс рисунков на асфальте «Волшебный рисунок», приуроченный к Международному дню защиты детей, в рамках 60-летия Актау. Мероприятие пройдет на территории у КДК имени Абая.

В 18:00 жители и гости Актау смогут посетить праздничный концерт «Бақытты балақай - өмір мәні», который пройдёт на набережной 15 микрорайона на сцене амфитеатра.



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Комментарии ( 2 )

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  • Placida
 Кари (Посетители) Сегодня, 12:49
Какие насыщенные мероприятия smutili , мел хоть бесплатно раздавать будут или с собой приносить?
 
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  • Кари
 Placida (Посетители) Сегодня, 12:42
Долго морщили ум. Программа-огонь. Конкурс детских рисунков мелом на асфальте-это вообще прям что-то новое.
Отдел по работе с молодежью, отдел туризма и спорта, гор.отдел образования... Сколько вас там, и ничего и никому в голову больше не пришло?
 
 

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