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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 1284

«В городе газа нет, воды нет»: водители Актау пожаловались на очереди на автозаправках

В социальных сетях и телеграм-канале акима области автовладельцы сообщили об очередях и отсутствии газа на нескольких автогазозаправочных станциях (АГЗС) в Актау. В управлении жилищно-коммунального хозяйства региона заявили, что проблем со сжиженным нефтяным газом в Мангистауской области нет.

Кадр видео
Сегодня, 29 мая, в социальных сетях и в телеграм-канале акима области автовладельцы жалуются, что в городе возникли проблемы со сжиженным газом.

- В городе газа нет, воды нет. Акимы молчат. Честно, мне иногда кажется, акимов из Астаны отправляют специально, чтобы уничтожить Актау. Акимат сидит у себя в кабинете под кондиционерами и все. Уже не знаешь, кому что говорить, - говорит автор видеозаписи, сделанной на одной из автозаправок города.

«В городе газа нет, воды нет»: водители Актау пожаловались на очереди на автозаправках


«В городе газа нет, воды нет»: водители Актау пожаловались на очереди на автозаправках


«В городе газа нет, воды нет»: водители Актау пожаловались на очереди на автозаправках




В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области заявили, что на сегодняшний день проблем со сжиженным нефтяным газом в Мангистауской области нет. Ситуация стабильная.

- Мониторинг по обеспечению региона сжиженным нефтяным газом и сдерживанию цен ведется ежедневно. Ситуация стабильная. На 29 мая запасы газа на АГЗС составляют 1389,2 тонны. Всего по состоянию на 29 мая в регионе функционируют 152 АГЗС. Цены по области стабильные, цена за один литр газа составляет 45-55 тенге. В настоящее время в Актау функционируют 42 автозаправочные станции, - сообщили в управлении ЖКХ региона.



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Комментарии ( 3 )

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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 18:41
У нас скоро сама область будет как в одном знаменитом мультфильме" Тайна третьей планеты" о планете Железяка....полезных ископаемых нет... растительности нет..воды нет...и населена роботами beer2
 
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  • Альфарий
 Око (Посетители) Сегодня, 17:42
на сегодняшний день проблем со сжиженным нефтяным газом в Мангистауской области нет
call добавить можно только одно -
это вам, товарищи водители, из за жары мерещится, нас с кабинетов виднее))))

всё вижу
 
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  • babe
 kotkaz (Посетители) Сегодня, 17:02
с 1 июня подорожание ожидается...придерживают газ заправщики.
 
 

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