«В городе газа нет, воды нет»: водители Актау пожаловались на очереди на автозаправках

Сегодня, 29 мая, в социальных сетях и в телеграм-канале акима области автовладельцы жалуются, что в городе возникли проблемы со сжиженным газом.- В городе газа нет, воды нет. Акимы молчат. Честно, мне иногда кажется, акимов из Астаны отправляют специально, чтобы уничтожить Актау. Акимат сидит у себя в кабинете под кондиционерами и все. Уже не знаешь, кому что говорить, - говорит автор видеозаписи, сделанной на одной из автозаправок города.В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области заявили, что на сегодняшний день проблем со сжиженным нефтяным газом в Мангистауской области нет. Ситуация стабильная.- Мониторинг по обеспечению региона сжиженным нефтяным газом и сдерживанию цен ведется ежедневно. Ситуация стабильная. На 29 мая запасы газа на АГЗС составляют 1389,2 тонны. Всего по состоянию на 29 мая в регионе функционируют 152 АГЗС. Цены по области стабильные, цена за один литр газа составляет 45-55 тенге. В настоящее время в Актау функционируют 42 автозаправочные станции, - сообщили в управлении ЖКХ региона.