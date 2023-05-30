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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:50

Просмотров: 5

Уехавшего в Актау парня из Алматы разыскивают родственники

Житель Алматы - 23-летний Мажтай Жаханшах - уехал в Актау, чтобы посетить святые места, однако родственники потеряли с ним связь. Мужчину объявили в розыск. Об этом сообщили волонтеры Lider.kz.

фото волонтеров
В Актау ищут жителя Алматы Мажтая Жаханшах. Он приехал в Мангистау, чтобы совершить паломничество в святые места.

Однако с 27 мая Мажтай перестал выходить на связь с родными: о его местонахождении близкие ничего не знают. Известно, что парень временно проживал в 17 микрорайоне.

Всех, кто видел Мажтая или имеет информацию о нем, просят сообщать по телефону: +7 700 499 7292 или 102.

Уехавшего в Актау парня из Алматы разыскивают родственники



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