Уехавшего в Актау парня из Алматы разыскивают родственники

В Актау ищут жителя Алматы Мажтая Жаханшах. Он приехал в Мангистау, чтобы совершить паломничество в святые места.Однако с 27 мая Мажтай перестал выходить на связь с родными: о его местонахождении близкие ничего не знают. Известно, что парень временно проживал в 17 микрорайоне.Всех, кто видел Мажтая или имеет информацию о нем, просят сообщать по телефону: +7 700 499 7292 или 102.