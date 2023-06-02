Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Июня
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.72 KZT
  • €1 = 480.44 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:43

Просмотров: 0

Аким Мангистау о ценах на сжиженный газ: Владельцы Rolls-Royce и Mercedes должны платить больше

Запретить продажу дешевого сжиженного газа владельцам дорогих машин считает нужным Нурлан Ногаев. По его словам, жители региона, разъезжающие на роскошных авто, таких как Rolls-Royce и Mercedes, не должны рассчитывать на дешевый газ. Об этом аким Мангистауской области заявил в ходе пресс-конференции в Астане.

Иллюстративное фото
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев заявил о необходимости ввести дифференцированный тариф на газ.

- Владельцы Rolls-Royce и Mercedes должны платить справедливую цену. Почему они должны платить по тем же ценам, которые платят владельцы «Жигули» или других авто? Мы субсидируем всех автовладельцев, а их у нас более 150 тысяч, из них более 80 процентов потребляют сжиженный нефтяной газ. Владельцы Rolls-Royce и Mercedes должны платить, по-моему, по счетам. Если ты имеешь возможность купить за десятки, а порой за сотни тысяч долларов авто, почему ты должен пользоваться субсидиями государства? Давайте лучше сделаем адресную субсидию, предоставляя помощь тем, кто не может платить по счетам, - заявил Нурлан Ногаев.

Глава региона отметил, что дифференцировать тарифы он считает нужным не только на газ, но и на коммунальные услуги: электричество и так далее. Также Нурлан Ногаев сказал, что он не против сдерживания тарифов на сжиженный газ. В то же время аким области рассказал о сложной ситуации на «КазГПЗ», расположенном в Жанаозене.

- Мы потребляем, как автомобильное топливо, сжиженный нефтяной газ. По сути, мы сжигаем очень ценные компоненты: пропан-бутановую смесь. Руководство «КазГПЗ» совместно с «КазМунайГаз», «Самрук-Казына» в рамках строительства нового ГПЗ ставит цех по отделению этих фракций. Это очень важные фракции. В идеале мы должны использовать в качестве моторного топлива – метан. Что мы и собираемся делать. Мы к августу-сентябрю этого года завершим строительство метановой газовой заправки и переведем большую часть коммунального транспорта на метан. Из закупаемых сегодня 140 автобусов – большая часть из них будет ездить на газе-метане, - прокомментировал Ногаев.

Отвечать на вопрос, сколько жителей региона владеют «роскошным», по мнению Нурлана Ногаева, авто, и какая должна быть для них отпускная цена на сжиженный газ, глава региона не ответил.

- Эти цифры я не дам, потому что надо определить критерии, что входят в понятие «роскошный автомобиль, - заключил Нурлан Ногаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика