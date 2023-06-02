Аким Мангистау о ценах на сжиженный газ: Владельцы Rolls-Royce и Mercedes должны платить больше

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев заявил о необходимости ввести дифференцированный тариф на газ.



- Владельцы Rolls-Royce и Mercedes должны платить справедливую цену. Почему они должны платить по тем же ценам, которые платят владельцы «Жигули» или других авто? Мы субсидируем всех автовладельцев, а их у нас более 150 тысяч, из них более 80 процентов потребляют сжиженный нефтяной газ. Владельцы Rolls-Royce и Mercedes должны платить, по-моему, по счетам. Если ты имеешь возможность купить за десятки, а порой за сотни тысяч долларов авто, почему ты должен пользоваться субсидиями государства? Давайте лучше сделаем адресную субсидию, предоставляя помощь тем, кто не может платить по счетам, - заявил Нурлан Ногаев.



Глава региона отметил, что дифференцировать тарифы он считает нужным не только на газ, но и на коммунальные услуги: электричество и так далее. Также Нурлан Ногаев сказал, что он не против сдерживания тарифов на сжиженный газ. В то же время аким области рассказал о сложной ситуации на «КазГПЗ», расположенном в Жанаозене.



- Мы потребляем, как автомобильное топливо, сжиженный нефтяной газ. По сути, мы сжигаем очень ценные компоненты: пропан-бутановую смесь. Руководство «КазГПЗ» совместно с «КазМунайГаз», «Самрук-Казына» в рамках строительства нового ГПЗ ставит цех по отделению этих фракций. Это очень важные фракции. В идеале мы должны использовать в качестве моторного топлива – метан. Что мы и собираемся делать. Мы к августу-сентябрю этого года завершим строительство метановой газовой заправки и переведем большую часть коммунального транспорта на метан. Из закупаемых сегодня 140 автобусов – большая часть из них будет ездить на газе-метане, - прокомментировал Ногаев.



Отвечать на вопрос, сколько жителей региона владеют «роскошным», по мнению Нурлана Ногаева, авто, и какая должна быть для них отпускная цена на сжиженный газ, глава региона не ответил.



- Эти цифры я не дам, потому что надо определить критерии, что входят в понятие «роскошный автомобиль, - заключил Нурлан Ногаев.