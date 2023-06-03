Сколько нарушений выявили в «Озенмунайгаз» в Жанаозене

- Мы тесно работаем с правоохранительными органами и оперативно сообщаем обо всех выявленных противоправных нарушениях. Далее ими предпринимаются следственные действия и мероприятия, в том числе к ним относится и вчерашнее задержание департаментом экономических расследований заместителя генерального директора «Озенмунайгаз». Работа Комиссии еще не завершена и по многим фактам ведутся служебные расследования, - отметил руководитель специальной рабочей группы, заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.

Специальная рабочая группа «КазМунайГаз» продолжает свою инспекцию. К настоящему моменту анализом охвачено 55 объектов хозяйственной деятельности, в том числе 17 производственных структурных подразделений «Озенмунайгаз», восемь нефтесервисных организаций и 30 сторонних подрядных организаций.Сумма ущерба по фактам правонарушений будет определена по результатам процессуальных и регламентирующих мероприятий.