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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:09

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Сколько нарушений выявили в «Озенмунайгаз» в Жанаозене

О ходе проверок специальной рабочей группы в Жанаозене сообщили в «КазМунайГаз».

Фото из доступных источников
Специальная рабочая группа «КазМунайГаз» продолжает свою инспекцию. К настоящему моменту анализом охвачено 55 объектов хозяйственной деятельности, в том числе 17 производственных структурных подразделений «Озенмунайгаз», восемь нефтесервисных организаций и 30 сторонних подрядных организаций.

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности «Озенмунайгаз» предварительно выявлено 160 нарушений и несоответствий, из которых:

- семь фактов переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством РК:

- по 10 фактам проводятся служебные расследования;

- по 101 факту будут приняты меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным лицам.

Сумма ущерба по фактам правонарушений будет определена по результатам процессуальных и регламентирующих мероприятий.

- Мы тесно работаем с правоохранительными органами и оперативно сообщаем обо всех выявленных противоправных нарушениях. Далее ими предпринимаются следственные действия и мероприятия, в том числе к ним относится и вчерашнее задержание департаментом экономических расследований заместителя генерального директора «Озенмунайгаз». Работа Комиссии еще не завершена и по многим фактам ведутся служебные расследования, - отметил руководитель специальной рабочей группы, заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.



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