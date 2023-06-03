Сколько нарушений выявили в «Озенмунайгаз» в Жанаозене

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Специальная рабочая группа «КазМунайГаз» продолжает свою инспекцию. К настоящему моменту анализом охвачено 55 объектов хозяйственной деятельности, в том числе 17 производственных структурных подразделений «Озенмунайгаз», восемь нефтесервисных организаций и 30 сторонних подрядных организаций.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности «Озенмунайгаз» предварительно выявлено 160 нарушений и несоответствий, из которых:
- семь фактов переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством РК:
- по 10 фактам проводятся служебные расследования;
- по 101 факту будут приняты меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным лицам.
Сумма ущерба по фактам правонарушений будет определена по результатам процессуальных и регламентирующих мероприятий.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности «Озенмунайгаз» предварительно выявлено 160 нарушений и несоответствий, из которых:
- семь фактов переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством РК:
- по 10 фактам проводятся служебные расследования;
- по 101 факту будут приняты меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным лицам.
Сумма ущерба по фактам правонарушений будет определена по результатам процессуальных и регламентирующих мероприятий.
- Мы тесно работаем с правоохранительными органами и оперативно сообщаем обо всех выявленных противоправных нарушениях. Далее ими предпринимаются следственные действия и мероприятия, в том числе к ним относится и вчерашнее задержание департаментом экономических расследований заместителя генерального директора «Озенмунайгаз». Работа Комиссии еще не завершена и по многим фактам ведутся служебные расследования, - отметил руководитель специальной рабочей группы, заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.
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