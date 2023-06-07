Жители 17 микрорайона Актау потребовали отменить строительство частной школы

Жители 17 микрорайона Актау требуют отменить строительство частной школы. В микрорайоне планируется строительство образовательного учреждения на 900 мест. По словам жителей, этого слишком мало, чтобы вместить всех детей, а других школ в микрорайоне нет.- Максимум, если в каждой семье по три ребенка, школа вместит только домов пять. Куда пойдут дети из остальных домов? Пришли люди из акимата, нам сказали, что все, у кого дети, пойдут в школу к моменту открытия – попадут в нее, а кто не успел – обращайтесь в школы в соседних микрорайонах. Ближайший из них – 13 микрорайон, там, по словам представителя управления образования, школы переполнены, мол сами ищите выход, это ваши проблемы, - рассказал Данияр Искиндиров, один из жителей микрорайона.Люди задаются вопросом: почему проектировали школу всего на 900 мест на целый микрорайон? По словам жителей, строительством школы занимается частная компания.- Отдавать детей в частные школы, минимальная цена за обучение в которых 60 тысяч тенге в месяц за ребенка. Здесь живут семьи, в которых по пять-шесть детей. Это большая сумма получается, - добавил Данияр.Редакция lada.kz ожидает официального комментария от компетентных органов.