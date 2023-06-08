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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:56

Просмотров: 462

Гибридную электростанцию построят в Жанаозене

Сегодня, 8 июня, в Астане в присутствии главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев и главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци подписали соглашение о принципах совместной реализации проекта Гибридной электростанции на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Жанаозене Мангистауской области. Об этом сообщается на официальном сайте КМГ.

Фото КМГ
Проект использует международный индустриальный опыт Eni и представляет собой новаторское гибридное сочетание различных технологий: современные электростанции на возобновляемых источниках энергии, разработанные дочерней компанией Eni Plenitude, и газовая электростанция в качестве балансирующей мощности (маневренной мощности), что в целом направлено на диверсификацию и декарбонизацию энергоснабжения Мангистауской области. Кроме того, это создаст новые возможности для трудоустройства высококвалифицированных специалистов в этом регионе.

- Знаменательно, что сегодня мы подписали с нашими партнёрами это соглашение в присутствии главы государства, ведь именно в реализацию поручения президента по декарбонизации экономики и достижению углеродной нейтральности данный проект и претворяется в жизнь. Благодаря плодотворно проведённым переговорам с нашими партнёрами из Eni сегодня мы выходим на траекторию практической реализации этого амбициозного и значимого для казахстанской энергетики проекта, — подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Ранее сообщалось, гибридная электростанция будет работать на возобновляемых источниках энергии (ветер+солнце) и газе (в качестве маневренной мощности с целью стабилизации энергоснабжения и экономии ресурсов газа) мощностью 120 МВт.

Срок реализации проекта - 2023-2025 годы (блок солнечной генерации запланирован к вводу в 2024 году, а ветровой и газовой - в 2025 году), предполагаемый бюджет порядка 300 миллионов долларов США.



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