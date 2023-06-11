Турист из Китая обратился за помощью к жителям Актау

Путешественник на велосипеде с довольно крупным багажом проезжал мимо строительного магазина «Keramo Market» в 29А микрорайоне, где он обратился за помощью к его сотрудникам.По словам работника магазина Айбека, мужчину зовут Хуан. Ему 39 лет. Он побывал уже в Алматы, проехал Узбекистан, побывал в Нукусе и сегодня, 11 июня, добрался к нам в город. Дальше держит свой путь дальше в Баку.У путника закончился интернет-трафик. Мужчина ищет банкомат, чтобы снять деньги и приобрести визу для дальнейшей поездки в Азербайджан. Наличных денег у него нет.На данный момент мужчина находится в магазине «Keramo Market». Работники угостили его прохладительными напитками и раздали интернет.Турист владеет китайским и лишь немного английским языками. Общаться с ним приходится через онлайн-переводчик.