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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:32

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Турист из Китая обратился за помощью к жителям Актау

Мужчина выехал на велосипеде из Синьцзян-Уйгурского автономного района 27 апреля.

Фото предоставили сотрудники строительного магазина «Keramo Market»
Путешественник на велосипеде с довольно крупным багажом проезжал мимо строительного магазина «Keramo Market» в 29А микрорайоне, где он обратился за помощью к его сотрудникам.

По словам работника магазина Айбека, мужчину зовут Хуан. Ему 39 лет. Он побывал уже в Алматы, проехал Узбекистан, побывал в Нукусе и сегодня, 11 июня, добрался к нам в город. Дальше держит свой путь дальше в Баку.

У путника закончился интернет-трафик. Мужчина ищет банкомат, чтобы снять деньги и приобрести визу для дальнейшей поездки в Азербайджан. Наличных денег у него нет.

Турист из Китая обратился за помощью к жителям Актау


На данный момент мужчина находится в магазине «Keramo Market». Работники угостили его прохладительными напитками и раздали интернет.

Турист владеет китайским и лишь немного английским языками. Общаться с ним приходится через онлайн-переводчик.

Связаться с Хуаном можно через сотрудника магазина Айбека по телефону: 8 776 027 1133.



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