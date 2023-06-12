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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:41

Просмотров: 534

Мать упавшего с 5 этажа ребёнка в Актау стоит на учёте в полиции

В департаменте полиции области сообщили, что в отношении женщины, ребёнок которой выпал из окна пятого этажа, составлен административный протокол.

Кадр видео
В ведомстве сообщили, что мать ребёнка состоит на учёте в полиции, как неблагополучная семья.

- В отношении женщины составлен протокол по части 2 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания). Материалы дела передали в суд. Ранее её уже привлекали к ответственности по этой же статье, - сообщили в полиции региона.

Со слов соседей, они неоднократно обращались к участковому для принятия мер в отношении женщины, которая уже оставляла детей в опасности.

- Дети постоянно сами по себе на улице. Постоянно они взаперти одни, «торчат» в окнах. Я её никогда пьяной не видела, но дети у неё зачастую сами себе предоставлены, - рассказала соседка семьи.

Напомним, 10 июня из окна пятого этажа 24 дома в 6 микрорайоне выпал четырёхлетний ребёнок. Медики рассказали, что ребёнок не может самостоятельно дышать. Он подключен к ИВЛ. Состояние оценивается как крайне тяжёлое.



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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 21:16
Не пьёт и это самое главное .может пашет как лошадь ради семьи детей.соседи вместо того что бы бегать доносить жаловаться помогли бы лучше.люди стали жестоки
 
 

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