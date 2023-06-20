Сквер появится на центральной площади перед акиматом Актау

Горожане сообщили, что обеспокоены появлением забора на площади перед знанием акимата Актау.В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что в скором времени на площади появится сквер.- Сейчас ведутся работы по благоустройству. Эти работы ведутся за счёт предпринимателя. По эскизному проекту на этом месте будет озеленение по периметру. Будут заменены брусчатки и скамейки, а также планируется построить небольшой сквер, - заявили в городской администрации.