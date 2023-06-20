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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 1721

Сквер появится на центральной площади перед акиматом Актау

Жители Актау обеспокоены появлением ограждения на площади перед зданием городского акимата. В городской администрации сообщили, что ведутся работы по благоустройству.

Кадр видео
Горожане сообщили, что обеспокоены появлением забора на площади перед знанием акимата Актау.



В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что в скором времени на площади появится сквер.

- Сейчас ведутся работы по благоустройству. Эти работы ведутся за счёт предпринимателя. По эскизному проекту на этом месте будет озеленение по периметру. Будут заменены брусчатки и скамейки, а также планируется построить небольшой сквер, - заявили в городской администрации.



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Комментарии ( 8 )

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  • 14679677
 Yanis (Посетители) Сегодня, 21:21
Будут заменены брусчатки и скамейки

А там были скамейки?
А по дороге от акимата до 5 мкр со стороны 4 мкр, где лет 10 назад всю растительность закатали ракушечником - зелень появится?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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  • 14679677
 Vaciliy (Посетители) Сегодня, 20:49
3 дня назад, там один беспризорник клал брусчатку, а трое его коллег, сидели отдыхали, смотря на него! Что? Передумали про брусчатку?
 
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Zoga (Посетители) Сегодня, 20:13
Лучше пусть будет сквер, чем пустая площадь. Столько места пропадает без дела.
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:57
Скорее всего делается с целью наживы. Возможно закусочная будет уличная либо торговая точка. Хотя удивляться уже нечему.
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:51
Цитата: Кинст
Скверы надо было разбивать в тех местах, где сейчас в старой части города или строятся, или уже построены всякие БЦ и ЖК.

НЕ!, надо обольщаться, иначе вместо "сквера", будет построен очередной бетонный небоскрёб, и ёлку не где будет ставить на новый год...
А!, дальше строительство перейдёт на пустырь городского парка, под названием "ак бота"...

Все мы ходим под богом.
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 19:41
Хотя бы эскиз предоставили... Надеюсь не тюльпаны)
 
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  • Жанар
  • Vaciliy
 Кинст (Посетители) Сегодня, 19:02
Это чтобы Акботу меньше видеть? )))))
По моему убеждению, именно там сквер не совсем к месту.
Скверы надо было разбивать в тех местах, где сейчас в старой части города или строятся, или уже построены всякие БЦ и ЖК. К примеру, рядом с 11-8, 9-18, в 6-м, где в двух метрах от школы дом построили, и т.д.
 
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 14679677 (Посетители) Сегодня, 18:54
как выглядеть будет есть изображение?
 
 

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