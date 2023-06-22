Взрывы по дороге в Курык: в регионе идет плановое уничтожение боеприпасов

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На учебном полигоне «Оймаша» с 19 по 30 июня проводятся плановые мероприятия по уничтожению боеприпасов, опасных для дальнейшего хранения на складах.
- В этой связи жителей Мунайлинского района Мангистауской области предупреждаем, что во время утилизации будут слышны хлопки, однако они не представляют опасности для местного населения. Приняты все необходимые меры безопасности при проведении этапов утилизации, - пояснил Нурбол Шалабаев.
Напомним, ранее сообщалось, что водитель автотранспорта, проезжавший в районе села Курык, услышал взрыв, а также запечатлел на фото его последствия.
- В этой связи жителей Мунайлинского района Мангистауской области предупреждаем, что во время утилизации будут слышны хлопки, однако они не представляют опасности для местного населения. Приняты все необходимые меры безопасности при проведении этапов утилизации, - пояснил Нурбол Шалабаев.
Напомним, ранее сообщалось, что водитель автотранспорта, проезжавший в районе села Курык, услышал взрыв, а также запечатлел на фото его последствия.
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