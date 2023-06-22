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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 19:27

Просмотров: 1226

Жителя Алматы спасли на море в Актау

На городском побережье в 4А микрорайоне спасли жителя Алматы и двух подростков из Актау. Все трое купались в не оборудованном для купания месте, и в какой-то момент стали тонуть. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Мангистауской области.

Фото предосталены пресс-службой ДЧС области
Сотрудникам оперативно-спасательного отряда ДЧС области, сегодня, 22 июня, в 15:00 удалось спасти троих человек на побережье в 4А микрорайоне.

Один из терпящих бедствие - житель Алматы, 2001 года рождения, другие двое – подростки из Актау, 2011 и 2012 годов рождения. Все купались в не оборудованных для купания местах.

Спасенные, по данным ДЧС, в медицинской помощи не нуждались.



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