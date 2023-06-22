Жителя Алматы спасли на море в Актау

Сотрудникам оперативно-спасательного отряда ДЧС области, сегодня, 22 июня, в 15:00 удалось спасти троих человек на побережье в 4А микрорайоне.



Один из терпящих бедствие - житель Алматы, 2001 года рождения, другие двое – подростки из Актау, 2011 и 2012 годов рождения. Все купались в не оборудованных для купания местах.



Спасенные, по данным ДЧС, в медицинской помощи не нуждались.