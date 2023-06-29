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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:04

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Премьер-министр: Строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене начнётся к осени

О том, что строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров планируется начать уже осенью, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сказал на форуме депутатов маслихатов партии AMANAT.

Фото с сайта primeminister.kz
Депутат Жанаозенского городского маслихата Аскар Ногай обратился на форуме к премьер-министру с предложением ускорить начало строительства нового газоперерабатывающего завода. Он отметил, что даже при собственном производстве газа в Жанаозене в регионе всё равно часто возникает его дефицит.

Премьер-министр Алихан Смаилов в своём выступлении рассказал о проектах, направленных на решение вопросов развития газовой отрасли в стране.

- Для решения проблемных вопросов газовой отрасли в среднесрочной перспективе запланированы следующие проекты. На месторождении Кашаган продолжается строительство газоперерабатывающего завода общей мощностью более 1 млрд кубометров. Также прорабатывается строительство ещё одного газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 4 млрд кубометров. На Карачаганакском месторождении принято решение о строительстве газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд кубометров, - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр РК сообщил также о том, что в регионах планируется разведка запасов газа на 640 млрд кубометров.

- Строительство нового газоперерабатывающего завода мощностью 900 млн кубометров в г.Жанаозене начнётся к осени. Также в областях будут проведены дополнительные разведочные работы с общими оценочными ресурсами газа в 640 млрд кубометров, - заключил глава Кабмина.



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