Возводящийся объект вызвал вопросы у жителей Актау

- С такими темпами, если у каждого дома в микрорайонах будут беспрепятственно строить здания, то они превратятся в труднопроходимые лабиринты. Законна ли стройка? - спрашивают жители 2 микрорайона.

- Данный объект направлен в управление государственного архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области для проверки и принятия мер в рамках действующего законодательства, - ответили чиновники.

По словам жителей 2 микрорайона, у здания бизнес-центра «Орда» ведется строительство объекта. Паспорта не имеется.В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что по факту на месте ведется строительство мобильного павильона. Работы производятся без предварительной проектной документации (архитектурно-планировочное задание и эскизный проект).