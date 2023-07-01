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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 1400

Возводящийся объект вызвал вопросы у жителей Актау

Чиновники ответили по поводу строительства у бизнес-центра «Орда».

Фото жителей 2 микрорайона
По словам жителей 2 микрорайона, у здания бизнес-центра «Орда» ведется строительство объекта. Паспорта не имеется.

Возводящийся объект вызвал вопросы у жителей Актау


- С такими темпами, если у каждого дома в микрорайонах будут беспрепятственно строить здания, то они превратятся в труднопроходимые лабиринты. Законна ли стройка? - спрашивают жители 2 микрорайона.


Возводящийся объект вызвал вопросы у жителей Актау


В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что по факту на месте ведется строительство мобильного павильона. Работы производятся без предварительной проектной документации (архитектурно-планировочное задание и эскизный проект).

- Данный объект направлен в управление государственного архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области для проверки и принятия мер в рамках действующего законодательства, - ответили чиновники.



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Комментарии ( 2 )

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  • ЛШП
  • maksimsh
  • синдбад
 velldr (Посетители) Сегодня, 16:21
Проблема в городе есть но её намеренно не решают. Значит службы, которые за это отвечают зря получают свою зарплату и не соответствуют занимаемым местам.
Вводите мобильные группы, что то вроде патрулей. Пусть у них будет служебная машина. Зарядить их проверять документы на все виды строительных работ, которые они увидят в городе. Начиная от копания кем то ямы и заканчивая крупными стройками. А действующие законные стройки проверять через короткие периоды времени, чтобы всё шло согласно документам. Регулярно принимайте меры, сносите.
Мы же должны чувствовать что наши интересы защищают.
Вот посмотрите на полицию - сергек запускают. А вы чем заняты господа, ждёте пока жители будут жаловаться? Бездействие власти приводит к самоуправству, создаётся илюзия отсутствия власти - далее РЕВОЛЮЦИЯ.
Оно вам и нам не надо.
 
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  • Ed Word
  • kolu411
  • ЛШП
  • Empro
  • Tankushka
  • синдбад
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:50
Беспредел продолжается под носом у акимата.
Превратили центр города в восточный базар.
Власти города или бездействуют (или способствуют этому безобразию?)
 
 

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