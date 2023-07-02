Когда уберут бетонные блоки в 16 микрорайоне Актау

- На сегодня специалисты отдела разрабатывают проект по восстановительному и капитальному ремонту, - заверили чиновники.

Водителей интересует вопрос - когда уберут бетонные блоки, расположенные при выезде из 16 микрорайона, напротив дома № 55.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что по данному вопросу были проведены переговоры с управлением полиции. Там сообщили, что пока не будет проведён ремонт этого участка дороги, бетонные блоки не уберут.