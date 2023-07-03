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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 19:36

Просмотров: 1279

Жители Актау и Атырау сообщают о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения

Аварийное отключение электричества произошло в нескольких микрорайонах Актау. Более серьёзные последствия ЧП наблюдаются в Атырау, где половина города осталась без света. Кроме того, произошло полное отключение электроснабжения на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

Иллюстративное фото
Жители микрорайонов Актау сообщают о частичном отключении электроэнергии. Как информирует ГКП «АУЭС», аварийное отключение произошло во 2, 3, 3А, 3Б и 4 микрорайонах Актау.

- Отключение произошло со стороны МРЭК Актау, - сообщили в организации.

Перебои с электричеством наблюдаются в Атырау, где половина города осталась без света.



Министерство энергетики РК сообщает, что в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

- В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены, и технологический газ направлен на факельные установки. Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно. При этом Шымкентский НПЗ продолжает работу с учётом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95. Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ. Отдельно просим СМИ и общественность не создавать искусственный ажиотаж, - сообщили в ведомстве.

Ситуацию прокомментировали также в Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

- Пресс-служба ТОО «АНПЗ» сообщает, что 3 июля в 17:25ч (по местному времени) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО «KEGOC» произошла остановка завода ТОО «АНПЗ». С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. О результатах устранения неполадок будет сообщено дополнительно., - сообщили на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.



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