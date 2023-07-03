Жители Актау и Атырау сообщают о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения

Жители микрорайонов Актау сообщают о частичном отключении электроэнергии. Как информирует ГКП «АУЭС», аварийное отключение произошло во 2, 3, 3А, 3Б и 4 микрорайонах Актау.- Отключение произошло со стороны МРЭК Актау, - сообщили в организации.Перебои с электричеством наблюдаются в Атырау, где половина города осталась без света.- В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены, и технологический газ направлен на факельные установки. Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно. При этом Шымкентский НПЗ продолжает работу с учётом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95. Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ. Отдельно просим СМИ и общественность не создавать искусственный ажиотаж, - сообщили в ведомстве.- Пресс-служба ТОО «АНПЗ» сообщает, что 3 июля в 17:25ч (по местному времени) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО «KEGOC» произошла остановка завода ТОО «АНПЗ». С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. О результатах устранения неполадок будет сообщено дополнительно., - сообщили на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.