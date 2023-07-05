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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 1303

Аварии на МАЭК и АНПЗ: Премьер-министр поручил привлечь к расследованию Генпрокуратуру, КНБ и независимых экспертов

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Госкомиссии по расследованию причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).

Фото: primeminister.kz
С докладами о текущей ситуации и принимаемых мерах выступили министр энергетики Алмасадам Саткалиев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель правления АО «KEGOC» Каныш Молдабаев, заместитель председателя правления компании «КазМунайГаз» Даулетжан Хасанов.

Премьер-Министр поручил Минэнерго создать рабочую группу из числа экспертов для детального изучения причин произошедших аварий и выявления ответственных лиц. В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, КНБ, Комитета энергонадзора Министерства Энергетики РК, акиматов Атырауской и Мангистауской областей, компаний KEGOC, «Самрук-Энерго», «КазМунайГаз» и независимые эксперты.

- Самое главное – выяснить причины произошедших аварий. Был ли человеческий фактор. При этом не нужно замыкаться только на вчерашнем инциденте. К нему привела череда непринятия решений, затягивания и игнорирования проблем. Во всем этом нужно объективно разобраться, - сказал он.

Вместе с тем Премьер-Министр поручил подготовить предложения по оперативному устранению последствий аварий, усилению Западной энергетический системы, ее интеграции с Единой энергосистемой Казахстана, расширению резерва генерации для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Глава Правительства потребовал в течение одной недели подготовить полноценное заключение с приложением подтверждающих документов и предлагаемых мер.

Он также поручил в кратчайшие сроки обеспечить стабильную работу энергетических и нефтегазовых предприятий западных регионов.

- Мы должны сделать выводы из этой ситуации. Минэнерго нужно координировать работу над тем, чтобы мы в корне, системно решили имеющиеся проблемы, - заключил Алихан Смаилов.



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Комментарии ( 5 )

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  • K_e_k_s
  • Ingul
  • elek
  • Космос
 синдбад (Посетители) Сегодня, 14:10
Когда гос.аппарат сбрасывает свои обязанности по содержанию стратегических объектов на плечи коммерсантов, а так-же перестаёт влиять на ценообразование стратегически важных продуктов, то остаётся только видимость государства.
 
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  • ЛШП
  • elek
  • K_e_k_s
 Жанар (Посетители) Сегодня, 13:05
Цитата: Космос

Конкретный посыл для республиканских следователей. Вот, это уже "по-взрослому", засветила надежда на результат.

ЧТО!, Мангышлак ЕЩЁ!, будет жить с электро энергией и водой, а иначе придёт КРАЙ!...
Хотя очень сомнительно, ЧТО!?, КОГО ТО привлекут к ответственности, за афёры...
"Новый Казахстан", откаты "имели"...ВСЕ!, правители, силовики и прокуратура...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Placida
  • Жанар
  • ЛШП
  • elek
  • K_e_k_s
  • Ingul
  • Космос
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 12:35
Как говорится когда огненный пятух в одно причинное место не клюнет... только сейчас зашевелились??? МАЭК уже давным давно дышал на ладан...мало того,что к нему присосалась тьма всякого рода нефтяных сосок которые только и дело высасывали из него все последние соки не вкладывая в замен ничего. Сначала МАЭК передают прокладке в лице Казатомпрома который за всё время его дальнейшей эксплуатации не вложили ни копейки...потом как Казатомпром избавился от такого балласта... просто выкинули на произвол судьбы...и после всего этого просыпается государство и начинают искать не глубинные причины,а самого крайнего... ведь так же удобно свалить всё на него!!! Тут как говорится туши свет..бросай гранату..кина не будет...
 
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  • sakura.68
  • шевченко
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 Космос (Посетители) Сегодня, 12:12
При этом не нужно замыкаться только на вчерашнем инциденте. К нему привела череда непринятия решений, затягивания и игнорирования проблем.

Конкретный посыл для республиканских следователей. Вот, это уже "по-взрослому", засветила надежда на результат.
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:06
Довели маэк хапуги .думали он вечно будет работать.даже где то рад что бн 350 вырубили эти бы доказали бы и это.нефтянку отрубили сразу шевелиться начали посмотрим что будет
 
 

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