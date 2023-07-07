Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Июля
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.84 KZT
  • €1 = 483.47 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:02

Просмотров: 970

На ТЭС ТОО «МАЭК» вновь вышел из строя энергоблок №1

Вечером 6 июля на ТЭС повторно отключился энергоблок №1. Ремонтные работы планируется начать после 00:00 часов 8 июля, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото пресс-службы компании
По данным пресс-службы энергокомбината, 6 июля в 17:33 на ТЭС повторно отключился энергоблок №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле (нагрузка 133 МВт).  

- В настоящее время персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока. Между тем, ограничений по бытовым потребителям Мангистау  в электроснабжении нет, так же как и отсутствуют ограничения в населённых пунктах в водоснабжении, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Ремонтные работы, по информации пресс-службы, планируется начать после 00:00 часов 8 июля 2023 года, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов.

- Планируется произвести ремонт данного энергоблока до 24:00 часов 9 июля 2023 года.

Напомним, 3 июля в 17:31 произошла вынужденная остановка энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» из-за резкого увеличения подпитки на котле (нагрузка 133 МВт).  

На следующий день, 4 июля в 21:50, после охлаждения данного энергоблока №1 начались ремонтные работы. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами сотрудников МАЭКа.

Вчера, 6 июля, завершены ремонтные работы данного энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК», в 05:51 энергоблок был включен в работу.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • elek
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:23
Я представляю каково счас там работникам и смене,и слесарям,да и вообще...+ жара несусветная..я все думаю сижу - а если бы этот блок номер один ТЭС город обеспечивал электроэнергией и что тогда было бы?Страшно в самом дурном сне себе такое представить....Маэковцы,держитесь-Вам счас ой как нелегко и непросто...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Tor1m
  • ЛШП
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:31
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.
Довели комбинат до края.
Потребуются годы, чтобы привести его в приемлемое состояние.
И, как обычно, виноватых нет.
Пора уже вмешаться президенту, иначе будет угроблена вся нефтянка.
Про простых людей не говорю, на них уже давно начихали.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ingul
  • Tor1m
  • ЛШП
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 13:05
Всё изношено, залатают в одном месте, рвётся в другом. Зато как вчера красиво отрапортовали об успешном запуске после ремонта.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика