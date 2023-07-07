На ТЭС ТОО «МАЭК» вновь вышел из строя энергоблок №1

Фото пресс-службы компании
По данным пресс-службы энергокомбината, 6 июля в 17:33 на ТЭС повторно отключился энергоблок №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле (нагрузка 133 МВт).
- В настоящее время персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока. Между тем, ограничений по бытовым потребителям Мангистау в электроснабжении нет, так же как и отсутствуют ограничения в населённых пунктах в водоснабжении, - сообщили в пресс-службе предприятия.
Ремонтные работы, по информации пресс-службы, планируется начать после 00:00 часов 8 июля 2023 года, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов.
- Планируется произвести ремонт данного энергоблока до 24:00 часов 9 июля 2023 года.
Напомним, 3 июля в 17:31 произошла вынужденная остановка энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» из-за резкого увеличения подпитки на котле (нагрузка 133 МВт).
На следующий день, 4 июля в 21:50, после охлаждения данного энергоблока №1 начались ремонтные работы. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами сотрудников МАЭКа.
Вчера, 6 июля, завершены ремонтные работы данного энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК», в 05:51 энергоблок был включен в работу.
- В настоящее время персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока. Между тем, ограничений по бытовым потребителям Мангистау в электроснабжении нет, так же как и отсутствуют ограничения в населённых пунктах в водоснабжении, - сообщили в пресс-службе предприятия.
Ремонтные работы, по информации пресс-службы, планируется начать после 00:00 часов 8 июля 2023 года, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов.
- Планируется произвести ремонт данного энергоблока до 24:00 часов 9 июля 2023 года.
Напомним, 3 июля в 17:31 произошла вынужденная остановка энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» из-за резкого увеличения подпитки на котле (нагрузка 133 МВт).
На следующий день, 4 июля в 21:50, после охлаждения данного энергоблока №1 начались ремонтные работы. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами сотрудников МАЭКа.
Вчера, 6 июля, завершены ремонтные работы данного энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК», в 05:51 энергоблок был включен в работу.