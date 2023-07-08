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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:09

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Оплату за проезд поднимают в Актау: с транспортной картой будет дешевле

Чиновники напомнили, что со следующей недели вводится дифференцированный тариф на проезд в автобусах.

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В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что с 10 июля стоимость тарифа для пассажиров, кто оплачивает проезд через QR-код, банковскую карту или транспортную карту «O-city», будет по-прежнему составлять 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате наличными стоимость повышается уже до 100 тенге для взрослых и 50 тенге для детей.

Транспортную карту «O-city» чиновники предлагают приобретать у водителей автобусов, а также в магазине «Орбита» в 6 микрорайоне, в диспетчерском пункте 52 в 15 микрорайоне или в диспетчерском пункте в 1 микрорайоне возле остановки «Поликлиника МАЭК».

Жители же сообщают, что транспортные карты им предлагают купить кондукторы за разную стоимость. Цена варьируется от 400 до 500 тенге.

На маршруте №2 корреспонденту Lada.kz предложили приобрести транспортную карту за 400 тенге. При этом на балансе карты имеется одна бонусная поездка. Далее карту нужно будет пополнять через приложение «O-city» или Kaspi Bank.

Телефоны для справок: 33-65-43, 33-65-44.

Чиновники также напомнили, что за отказ оплаты за проезд в автобусе грозит штраф в размере двух МРП - 6900 тенге.

Оплату за проезд поднимают в Актау: с транспортной картой будет дешевле



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