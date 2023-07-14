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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 161

«Стоим в пробке в самое пекло»: Водители Актау пожаловались на работу по нанесению разметки коммунальными службами

Пробку на перекрестке между 2, 3, 3Б и 6А микрорайонами сняли на фото водители. По словам автолюбителей, разметку коммунальщики решили нанести на автодорогу в час-пик, из-за чего образовалась длинная пробка. В Актауском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в городе проводятся плановые работы по покраске дорог, ямочному ремонту и замене дорожных знаков.

Фото пользователя Сети
Пользователи Сети, сегодня, 14 июля, пожаловались на работу коммунальных служб, наносящих разметку на дорогах Актау. Водители возмутились тем, что работы по покраске проводились в оживленное для движения автотранспорта время, в связи с чем на участке образовалась длинная пробка.

- Зачем выгонять людей работать в часы-пик да еще и в адское пекло? Вот они бедные сидят в жаркой униформе, прячутся в тени кустов от солнца, а водители между тем вынуждены стоять в пробке также на жаре из-за всех этих работ. Ну разве нельзя проводить работы либо рано утром, либо вечером, когда солнце уже не такое палящее и машин меньше, - возмутился один из водителей Актау.

В городском отделе пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог отметили, что сотрудники, выполняющие данные работы прокомментировали ситуацию.

- На территории Актау компания «Строй инвест 2020» занимается обслуживанием дорог. В связи с этим на территории города ежедневно проводятся работы по покраске автомобильных дорог, ямочному ремонту, замене дорожных знаков и подметанию дорог. Указанные выше работники обновляют дорожные знаки на автодороге №1 с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 часов, - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:33
Каждый год одно и то же.
Почему нельзя проводить эти работы вечером и в ночное время?
Прошлый год объясняли это тем, что придется доплачивать рабочим за работу в ночное время.
А сколько теряет государство из-за простоя транспорта никто не считал, как портится микроклимат в городе, сколько зря сжигается горючего?
Это наши руководители не в силах понять?
 
 

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