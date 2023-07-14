«Стоим в пробке в самое пекло»: Водители Актау пожаловались на работу по нанесению разметки коммунальными службами

Пользователи Сети, сегодня, 14 июля, пожаловались на работу коммунальных служб, наносящих разметку на дорогах Актау. Водители возмутились тем, что работы по покраске проводились в оживленное для движения автотранспорта время, в связи с чем на участке образовалась длинная пробка.



- Зачем выгонять людей работать в часы-пик да еще и в адское пекло? Вот они бедные сидят в жаркой униформе, прячутся в тени кустов от солнца, а водители между тем вынуждены стоять в пробке также на жаре из-за всех этих работ. Ну разве нельзя проводить работы либо рано утром, либо вечером, когда солнце уже не такое палящее и машин меньше, - возмутился один из водителей Актау.



В городском отделе пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог отметили, что сотрудники, выполняющие данные работы прокомментировали ситуацию.



- На территории Актау компания «Строй инвест 2020» занимается обслуживанием дорог. В связи с этим на территории города ежедневно проводятся работы по покраске автомобильных дорог, ямочному ремонту, замене дорожных знаков и подметанию дорог. Указанные выше работники обновляют дорожные знаки на автодороге №1 с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 часов, - сообщили в акимате Актау.