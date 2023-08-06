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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 203

И снова вандалы: кто починит балюстраду на бульваре Победы в Актау

Объект архитектуры повреждали уже несколько раз. Чиновники прокомментировали очередной инцидент.

Фото жителя 9 микрорайона
Наличие камер наблюдения, как считают местные жители, не приводит к решению проблемы вандализма в отношении как балюстрад на набережной, так и на бульваре Победы в 7 микрорайоне.

И снова вандалы: кто починит балюстраду на бульваре Победы в Актау

И снова вандалы: кто починит балюстраду на бульваре Победы в Актау


- Никакой культуры и воспитания, сколько можно убеждаться. Слов нет, - сказал автор фото.


И снова вандалы: кто починит балюстраду на бульваре Победы в Актау


В городском отделе ЖКХ сообщили, что восстановлением займется подрядная компания ТОО «Алаш Констракшн».

Чиновники просят жителей бережно относиться к имуществу города.



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Комментарии ( 4 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 13:13

В городском отделе ЖКХ сообщили, что восстановлением займется подрядная компания ТОО «Алаш Констракшн».

По "заданию этой компании", и была в очередной раз разрушена балюстрада, а сейчас с ново нужны средства на восстановление разрушенного...

Наличие камер наблюдения, как считают местные жители, не приводит к решению проблемы вандализма в отношении как балюстрад на набережной, так и на бульваре Победы в 7 микрорайоне.

Местные жители вряд ли так считают, а вот "правители", делают упор для пополнение бюджета и своих карманов за счёт автолюбителей, с дорожных в. камер, они почему то видят всех нарушителей, и письма "счастья", со штрафами приходят простым нарушителям, кроме "приближённых и блатных"...
А!?, здесь КТО!, "ослепил" в. камеры на бульваре во время вандализма?!...

Все мы ходим под богом.
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 13:13
"Чиновники просят"..... Господи, самим то не смешно?
 
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БО (Посетители) Сегодня, 13:08
Зачем они нужны эти балюстрады, для отработки техники ударов,для распила бюджетных средств? Пора прекратить использовать в оформлении города вандальные материалы.Есть железо бетон,сталь, и прочие антивандальные материалы,или тогда не выгодно будет каждый год пилить бюджет?
 
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Tankushka (Посетители) Сегодня, 13:05
Уберите их вообще эти балюстрады и белясины! Эти дурацкие конструкции по стилю не подходят нашему городу!
 
 

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