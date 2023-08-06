И снова вандалы: кто починит балюстраду на бульваре Победы в Актау

- Никакой культуры и воспитания, сколько можно убеждаться. Слов нет, - сказал автор фото.

Наличие камер наблюдения, как считают местные жители, не приводит к решению проблемы вандализма в отношении как балюстрад на набережной, так и на бульваре Победы в 7 микрорайоне.В городском отделе ЖКХ сообщили, что восстановлением займется подрядная компания ТОО «Алаш Констракшн».Чиновники просят жителей бережно относиться к имуществу города.