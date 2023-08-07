Исчезли тротуары: жителей Актау возмутил самовольный захват земли

Жителя Актау огорчило происходящее в микрорайоне Шыгыс-1. Он снял на видео последствия самовольного распоряжения земельными участками со стороны владельцев частных домов. На кадрах видно, как пристройка к одному из домов перегородила тротуарную дорожку, а на противоположной стороне дороги тротуар исчез из-за оставленной горы песка.В департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области прокомментировали данную ситуацию. По данным ведомства, они не имеют право проводить внеплановую проверку на основании статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.- Мы проводим внеплановую проверку только на основании заявлений от физических и юридических лиц. Все проверки нашего департамента регистрируются в управлении комитета по правовой статистике, в следствие чего, нам обязательно нужно основание. Если, так называемый «захват» происходит между двумя собственниками или землепользователями, то подобные споры должны решаться в судебном порядке, - пояснили в ведомстве.В департаменте также отметили, что жители города могут обратиться к ним в ведомство по адресу: 23 микрорайон, здание №40. Помимо этого, горожане могут связаться со специалистами департамента по телефону: 8 (7292) 31-91-18.