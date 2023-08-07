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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 09:52

Просмотров: 310

Исчезли тротуары: жителей Актау возмутил самовольный захват земли

Один из жителей микрорайона Шыгыс-1 возмутился самовольным захватом земли владельцами частных домов. На снятом им видео, он показывает, как появление пристроек к домам способствует исчезновению тротуарных дорожек. В департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области рассказали, что для проведения внеплановой проверки от их ведомства нужно основание в виде заявления, а споры между владельцами частных территорий решаются только в судебном порядке.

Коллаж из кадров видео
Жителя Актау огорчило происходящее в микрорайоне Шыгыс-1. Он снял на видео последствия самовольного распоряжения земельными участками со стороны владельцев частных домов. На кадрах видно, как пристройка к одному из домов перегородила тротуарную дорожку, а на противоположной стороне дороги тротуар исчез из-за оставленной горы песка.



В департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области прокомментировали данную ситуацию. По данным ведомства, они не имеют право проводить внеплановую проверку на основании статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

- Мы проводим внеплановую проверку только на основании заявлений от физических и юридических лиц. Все проверки нашего департамента регистрируются в управлении комитета по правовой статистике, в следствие чего, нам обязательно нужно основание. Если, так называемый «захват» происходит между двумя собственниками или землепользователями, то подобные споры должны решаться в судебном порядке, - пояснили в ведомстве.

В департаменте также отметили, что жители города могут обратиться к ним в ведомство по адресу: 23 микрорайон, здание №40. Помимо этого, горожане могут связаться со специалистами департамента по телефону: 8 (7292) 31-91-18.



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