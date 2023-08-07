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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:31

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Вниманию пассажиров: расписание полётов может измениться из-за ремонта в аэропорту Актау

Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Актау запланирован в период с 23 сентября по 23 октября. Работы будут проводиться ежедневно. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика Air Astana.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Отечественный авиаперевозчик Air Astana опубликовал информацию об изменении в расписании рейсов в связи с ремонтными работами в Международном аэропорту Актау.

- Авиакомпания Air Astana cообщает, что в период с 23 сентября по 23 октября (ежедневно с 09.00 до 21.00) запланирован плановый ремонт взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Актау. В связи с чем авиаперевозчик вносит необходимые изменения в расписание полетов6, выполняемых из/в Актау, - говорится в сообщении компании.

В Air Astana также отметили, что во избежание скопления пассажиров в аэропорту в этот период рекомендуется прибывать на рейс заранее либо проходить онлайн-регистрацию, которая открывается за 36 часов до вылета.



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