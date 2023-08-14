Власти Мангистауской области обещают за сутки извещать население о грядущих отключениях электроэнергии

В связи с аварией на МАЭК, оперативным штабом было принято решение ограничить подачу электроэнергии по населенным пунктам региона «веерным» методом.



- Мы вчера заседание оперативного штаба провели, перечень населенных пунктов подготовили. С завтрашнего дня за сутки вперед мы будем извещать население. Пока полагаем, что отключения будут происходить на период до 3 часов. В связи с этим я попросил бы жителей региона отнестись с пониманием к данной вынужденной мере, попросить, по возможности, максимально экономно расходовать электроэнергию. Если население области войдет в нашу тяжелую ситуацию и будет экономно относиться, можно было бы не вводить ограничения для многих населенных пунктов, - отметил первый заместитель главы региона.



Представитель власти отметил, что социальные объекты не попали под ограничение электроэнергии. То есть больницы и другие соцучреждения будут работать в обычном режиме. Он подчеркнул, что в результате аварии с 11 по 13 августа произошло падение мощностей с 550 до 240 мегаватт (МВт).