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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 601

Власти Мангистауской области обещают за сутки извещать население о грядущих отключениях электроэнергии

Предполагается, что частичные отключения электроэнергии будут составлять от трех до пяти часов. Происходить они будут в дневное время. Об этом сообщил Жумабай Карагаев, первый заместитель акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
В связи с аварией на МАЭК, оперативным штабом было принято решение ограничить подачу электроэнергии по населенным пунктам региона «веерным» методом.

- Мы вчера заседание оперативного штаба провели, перечень населенных пунктов подготовили. С завтрашнего дня за сутки вперед мы будем извещать население. Пока полагаем, что отключения будут происходить на период до 3 часов. В связи с этим я попросил бы жителей региона отнестись с пониманием к данной вынужденной мере, попросить, по возможности, максимально экономно расходовать электроэнергию. Если население области войдет в нашу тяжелую ситуацию и будет экономно относиться, можно было бы не вводить ограничения для многих населенных пунктов, - отметил первый заместитель главы региона.

Представитель власти отметил, что социальные объекты не попали под ограничение электроэнергии. То есть больницы и другие соцучреждения будут работать в обычном режиме. Он подчеркнул, что в результате аварии с 11 по 13 августа произошло падение мощностей с 550 до 240 мегаватт (МВт).



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Комментарии ( 2 )

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  • cas277cas
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 meleet (Посетители) Сегодня, 13:09
Если население области войдет в нашу тяжелую ситуацию и будет экономно относиться, можно было бы не вводить ограничения для многих населенных пунктов, - отметил заместитель главы региона.
А кто создал эту ситуацию ?
 
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 KEWA (Посетители) Сегодня, 12:51
Как говорил И.В.Сталин у каждой проблемы есть имя и фамилия.
Где КЕГОК, он же берет с потребителей неплохие деньги "За обеспечение готовности мощности к несению нагрузки", но почему-то не обеспечивает, т.е не выполняет своих обязательств за которые получил определенные средства.......
 
 

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